Les vétérinaires d’AWS dirigent une nouvelle startup qui vise à connecter les travailleurs avec les organisations à but non lucratif par le biais du « volontariat »

L’équipe Field Day, de gauche à droite : le co-fondateur et directeur de la technologie Jason LaPier, l’ingénieur Garrett Sparks, l’ingénieur Trevor Smith, le responsable marketing et communautaire Catalin Wong, et le co-fondateur et PDG Eli Blackman. (Photo du jour sur le terrain)

Depuis début 2020, le lieu de travail est bouleversé. D’abord, les politiques de travail à domicile COVID-19 qui isolaient les travailleurs. Puis la Grande Démission a révélé un mécontentement généralisé des employés.

Les fondateurs de la startup Field Day basée à Portland, Oregon, aimeraient aider les lieux de travail à raviver une partie de leur collégialité et à se connecter avec leurs communautés au sens large. Leur solution est une plate-forme qui permet aux entreprises de trouver et de s’inscrire à des opportunités de volontariat avec des organisations à but non lucratif locales.

Lancé plus tôt cette année, Field Day déploie une version bêta privée de sa plate-forme en janvier pour une période d’essai de six mois avec un groupe limité d’entreprises et d’associations. La startup vient d’annoncer un premier cycle d’investissement dirigé par Defy, une société de capital-risque en phase de démarrage basée à San Francisco. Aucune des deux parties n’a partagé le montant de l’investissement. Voyager Capital, Cascade Seed Fund et des investisseurs providentiels ont également participé à la ronde.

« Nous sommes vraiment enthousiasmés par la façon dont Field Day construit les fonctionnalités et le produit nécessaires pour créer des communautés locales », a déclaré Madison McIlwain, partenaire de Defy.

En gros, voici comment fonctionne la plateforme :

Les employeurs abonnés peuvent rechercher parmi les organisations à but non lucratif participantes des opportunités de bénévolat en fonction du domaine d’intérêt des organisations à but non lucratif, du nombre de bénévoles nécessaires, de l’heure de la journée, de la convivialité familiale, etc. Les employeurs s’inscrivent à un événement et les participants reçoivent des rappels, des directions et des instructions ; les organisations à but non lucratif reçoivent des effectifs de bénévoles précis et mis à jour. Les participants pourront partager des photos d’événements sur la plate-forme. Les employeurs peuvent sonder les employés sur les événements et recevoir des données sur les avantages pour le moral et la consolidation d’équipe des opportunités de bénévolat et des heures données. Les employeurs et les organisations à but non lucratif pourront partager leurs commentaires sur l’expérience.

Field Day a été créé par les co-fondateurs Eli Blackman et Jason LaPier. Blackman est le PDG de la startup et LaPier est le directeur technique. Les deux ont précédemment travaillé ensemble au démarrage de traitement vidéo Elemental Technologies, qui a été racheté par Amazon en 2015 et est devenu AWS Elemental. Les deux sont restés chez Amazon jusqu’au début de cette année.

Blackman a passé neuf mois de son temps chez Amazon à travailler sur l’engagement des employés, en s’appuyant sur des projets communautaires qu’il avait réalisés chez Elemental avant l’acquisition. Alors qu’il travaillait dans les deux organisations, Blackman a constaté que les outils logiciels disponibles pour gérer l’engagement communautaire étaient inefficaces et entraînaient beaucoup de travail inutile. L’accent était souvent davantage mis sur la facilitation des dons des employés, a-t-il déclaré.

Les outils « ont vraiment fini par échouer », a déclaré Blackman.

L’un des groupes participant au test bêta est Community Warehouse, une organisation à but non lucratif de Portland qui fournit des meubles et des articles ménagers aux personnes dans le besoin. Avant COVID, de nombreux bénévoles du groupe ont été recrutés par le bouche-à-oreille ou étaient des aides répétées. Le travail bénévole de l’organisation a été en grande partie suspendu pendant la pandémie, l’accent étant mis sur le service aux clients.

« C’est un partenariat qui est tellement, tellement utile. C’est une chose à laquelle nous n’avons pas pu consacrer autant d’énergie », a déclaré la directrice générale Anna Kurnizki.

Les bénévoles de l’entrepôt communautaire de Portland réparent des meubles qui seront mis à la disposition des personnes dans le besoin. (Photo de l’entrepôt communautaire)

Field Day n’est pas le seul à s’efforcer de jumeler des bénévoles et des organisations à but non lucratif. Depuis des décennies, Seattle Works aide les entreprises et les particuliers qui souhaitent s’associer à des groupes communautaires dans la grande région de Seattle. L’association aide à faciliter la connexion, mais ne dispose pas de plate-forme automatisée avec messagerie, ni ne propose d’enquêtes et de données sur les expériences.

Seattle Works a récemment partagé une mise à jour selon laquelle il changeait d’orientation à la lumière de l’évolution de la conscience sociale.

« Nous pensons que le volontariat est souvent enraciné dans les pratiques coloniales et contribue à des relations transactionnelles plutôt qu’à la construction d’une communauté authentique et transformatrice », a déclaré une lettre écrite par le directeur de contenu Pj Bergstrom et publiée sur le site.

Comme alternative, ils ont dit : « Nous choisissons d’embrasser le collectivisme car il sert les communautés, les organisations et les mouvements qui construisent le changement.

Field Day peut-il éviter certains de ces pièges ? Kurnizki a déclaré que dans le passé, il pouvait être difficile lorsque des employeurs ou des groupes contactaient l’entrepôt communautaire et leur demandaient d’organiser des événements de bénévolat. Field Day, a-t-elle déclaré, renverse l’équation et laisse les organisations à but non lucratif définir les paramètres et proposer des options d’engagement. (Seattle Works publie également des demandes de bénévolat sur son site.)

« Cela commence par les besoins des organisations à but non lucratif. »

Le Field Day, « les organisations à but non lucratif affichent toutes ces opportunités en disant : « Ce sont les opportunités que nous avons. Allez-vous jouer avec nous ?’ », a déclaré Kurnizki. « Cela commence par les besoins des organisations à but non lucratif. »

Blackman espère que la plate-forme sera un point de départ pour les personnes désireuses de s’engager avec leur communauté. Dans son expérience chez Elemental, de nombreux employés qui ont participé à des événements sont devenus des bénévoles réguliers, ainsi que des donateurs. Son propre bénévolat l’a amené à siéger au conseil d’administration d’un organisme sans but lucratif et à un comité consultatif pour un autre.

« Je ne veux pas croire qu’il s’agit simplement de bénévolat », a-t-il déclaré à propos de Field Day. « C’est vraiment une étape dans ce voyage de création d’un lien plus profond avec les organisations à but non lucratif qui font un travail vraiment important. »