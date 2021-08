Les vétérinaires de SNL Andy Samberg et Maya Rudolph font équipe pour une nouvelle série en streaming

Avec la huitième et dernière saison de Brooklyn Nine-Nine actuellement diffusée sur NBC, les fans auraient pu penser qu’Andy Samberg pourrait avoir une ouverture dans son emploi du temps, même bref. Mais non, même au-delà de ses prochains rôles de doublage, Samberg a déjà aligné un nouveau concert en chair et en os. Pour rendre le nouveau travail encore plus agréable, il rejoint Maya Rudolph, une autre vétérinaire de Saturday Night Live, et les deux stars de la comédie seront à la tête d’une nouvelle série en streaming pour Peacock, bien qu’aucun des fans ne puisse s’y attendre.