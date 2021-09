Les vétérinaires d’Electric Square forment le nouveau studio audio Rev Rooms

D’anciens employés d’Electric Square de Keywords ont mis en place un tout nouveau studio audio de jeu appelé Rev Rooms.

L’entreprise est dirigée par (photo, de gauche à droite) la directrice technique Gwen Raymond, le réalisateur Gavin Shepherd et le directeur audio Andy Gibson.

Gibson a déjà travaillé chez Electric Square, CI Games et Monumental, tandis que le CV de Raymond compte des passages chez Creative Assembly, Mediatonic, The Chinese Room et, oui, Electric Square. Enfin, Shepherd a travaillé chez Disney, Pinewood et Electric Square.

“Nous avons eu la chance de réunir une équipe aussi solide chez Rev Rooms”, a déclaré Gibson.

« Avec la vaste expérience que nous avons au sein de l’équipe, nous avons une proposition unique : non seulement pour créer un son captivant dans le jeu, mais aussi pour que cela fonctionne de manière transparente avec le reste du jeu. Nous travaillons avec Wwise, FMOD, Unity , Unreal, Lumberyard et une multitude de moteurs sur mesure.

« Nous avons tous travaillé dans des studios petits et grands et savons à quel point il est important pour les entreprises d’externalisation de faire autant que possible partie de l’équipe de développement, offrant un son intégré sans douleur ni friction. »

Raymond a ajouté: “Ce que nous apportons à la table n’est pas seulement une conception audio de classe mondiale, mais aussi les côtelettes techniques pour l’amener dans les mondes virtuels des jeux. Des programmeurs qui sont à la fois habiles à écrire un code propre, robuste et efficace, mais qui comprennent et sont passionnés par l’audio et le rôle qu’il joue dans l’immersion du joueur.”

Rev Rooms est basé à Brighton au Royaume-Uni.

