les Vianés reçoivent le Pradejón au septième jour

15/05/2021 à 12:19 CEST

Dimanche prochain à 12h00 se jouera le match de la septième journée de la deuxième phase de la troisième division, qui affrontera le Vianés et à Pradejon dans le Prince de Viana.

le Vianés fait face avec optimisme pour le match du septième jour après sa victoire lors des deux derniers matches de la compétition contre lui Calasancio à l’extérieur (0-4) et contre lui Alberite dans son domaine (1-0). Depuis le début de la compétition, les locaux se sont imposés dans trois des six matches disputés à ce jour et ajoutent un chiffre de 27 buts contre 29 en faveur.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Pradejon a réussi à vaincre le Agoncillo 3-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec autant de Martinez, Dalle Oui Galet, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires dans le stade de Vianés. Avant ce match, le Pradejon ils avaient gagné dans trois des six matchs disputés dans la deuxième phase de la troisième division cette saison, avec 34 buts pour et 41 contre.

En tant que local, le Vianés ils ont gagné deux fois et fait match nul une fois en trois matchs joués jusqu’à présent, c’est pourquoi ils forment une équipe solide dans leur stade, obtenant la plupart des points joués. Dans le rôle de visiteur, le Pradejon Il a un record d’une victoire et de deux nuls en trois matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ce qui en fait un rival avec de bonnes performances en tant qu’outsider.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Prince de Viana, entraînant une défaite et trois nuls en faveur de la Vianés. De plus, l’équipe locale accumule une séquence de deux matchs consécutifs invaincus à domicile contre Pradejon. La dernière fois qu’ils ont joué au Vianés et le Pradejon dans ce tournoi, c’était en janvier 2020 et le match s’est terminé par un 1-0 pour les visiteurs.

À ce jour, le Vianés il est en tête du classement avec une différence de six points par rapport à son rival. le Vianés Il a 34 points dans la boîte, se classant deuxième. Quant à l’équipe visiteuse, le Pradejon, est sixième du classement avec 28 points.