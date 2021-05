Les vibrations fantômes sont encore étonnamment courantes

Avez-vous déjà mis la main dans votre poche pour votre smartphone parce que vous avez ressenti une vibration pour constater qu’il est profondément endormi sans appels, messages ou notifications en attente? Félicitations, vous avez ressenti une vibration fantôme. C’est un phénomène curieux que l’on pense être plus une habitude ou une hallucination momentanée qu’un problème de santé. Néanmoins, cela peut être désagréable.

Cela dit, nous voulions savoir de vous si vous avez déjà expérimenté des vibrations fantômes. Voici comment vous avez sondé.

Avez-vous eu des vibrations fantômes lorsque votre téléphone était dans votre poche?

Résultats

Plus de 1 800 lecteurs ont participé à notre sondage et les résultats montrent à quel point les vibrations fantômes sont répandues parmi nos lecteurs. Plus de quatre répondants sur cinq admettent avoir subi des vibrations fantômes au moins une fois auparavant. Seulement 19,9% des lecteurs n’ont pas connu le phénomène.

Fait intéressant, dans un autre sondage que nous avons réalisé plus tôt ce mois-ci, seuls 14,8% des répondants utilisent le profil silencieux sur leurs appareils. Près de 80% des lecteurs interrogés utilisent soit le profil sonore, soit le profil vibreur.

Bien que les vibrations fantômes soient apparentes bien avant l’aube du smartphone, certaines sources attribuent le phénomène à notre attachement croissant à la technologie. Ce n’est cependant pas nouveau. Les utilisateurs de téléavertisseur ont vécu quelque chose de similaire. Lorsque les gens utilisaient encore des téléphones comme leur nom l’indique, la «sonnerie» était aussi l’équivalent.

Néanmoins, les lecteurs donnent leurs théories sur le phénomène et comment ils battent les vibrations fantômes ci-dessous.

Voici ce que vous nous avez dit

CrossbredLemon: Je suis presque sûr que ce ne sont que des spasmes musculaires standard qui se produisent sur tout le corps. C’est juste au moment où nous associons maintenant la sensation à nos téléphones qui vibrent au lieu de ne même pas reconnaître que cela se produit. Varusal: N’était-ce pas à cause de la mémoire musculaire. Vous ressentez donc toujours une vibration du côté de votre téléphone car le cerveau pense qu’il est normal que vos muscles vibrent de temps en temps. jevrock: Cela arrive aussi avec ma montre lol. Montisaquadeis: Non et probablement parce que je ne fais pas vibrer mon téléphone pour que mon corps n’interfère pas qu’il y ait des vibrations aléatoires dans ma poche et j’ai tendance à garder mon téléphone dans la poche poitrine de mes vestes de toute façon ou un dos contre mon dos si je ne porte pas de veste alors oui pas de poches sur les hanches pour moi personnellement. Evie: Ouais. Même si mon téléphone est silencieux 99% du temps. Wongwatt: J’éteins toutes les vibrations du système et j’utilise un étui à rabat donc rien pour moi. Marshall: Si ce n’est pas un spasme dû à une circulation irrégulière, c’est un écran tactile mal interprété. Si vous avez un mode poche pour désactiver les gestes ou les touches, utilisez-le.

Voilà pour ce sondage! Merci pour vos votes et commentaires. Si vous avez des anecdotes supplémentaires sur les vibrations fantômes ou des pensées sur les résultats du sondage, assurez-vous de les déposer ci-dessous.