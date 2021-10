Les vibrations impeccables de GTA 3 pourraient à elles seules faire en sorte que les remakes en valent la peine

Claude, homme de peu de mots et de grosses vibrations.Image : Rockstar Games

Dieu, le sentiment de jouer à Grand Theft Auto III à sa sortie. Tu étais là pour ça ? T’en souviens tu? Vous pouviez réellement sentir, sur le moment, que vous viviez un changement culturel, un jeu qui allait changer les choses pour toujours. Mais pourquoi? Comment? Qu’est-ce qui définit l’influence et l’impact de GTA III ? Il ne fait aucun doute qu’il a inauguré une nouvelle ère de conception de jeux en monde ouvert, pour le meilleur et parfois pour le pire. Avec toutes ses opportunités de violence gratuite, ses déchaînements excessifs et ses poursuites policières, il met également l’accent sur les systèmes de bac à sable qui génèrent des résultats surprenants à la volée. Mais pour moi, la plus grande réussite de GTA III était autre chose.

C’était parfois ce que l’on ressentait d’exister dans son monde, quand vous ne jouiez pas une mission ou n’essayiez pas de voir combien de temps vous pouviez échapper aux flics. C’est ainsi que son cycle jour-nuit, ses effets météorologiques et ses stations de radio ont travaillé ensemble pour vous immerger dans Liberty City.

Voici le moment dont je me souviens le plus de toutes les heures que j’ai passées à jouer à GTA III : je conduisais la nuit dans une partie désolée de la ville, ressentant l’isolement de la ville. (Votre personnage ne forme pas exactement de relations étroites et significatives avec d’autres êtres humains, donc Liberty City peut être un endroit assez froid et solitaire.) Chaque piéton opprimé que j’ai vu, chaque vieille voiture triste et cabossée sur la route, a contribué à un sentiment de malheur et de mélancolie. Et puis, comme au bon moment, il s’est mis à pleuvoir, rendant la procédure déjà sombre encore plus sombre. Puis vint la touche finale : la chanson « Fade Away » de Craig Gray commença à passer à la radio.

L’effet combiné était vraiment électrisant. Tous les éléments se sont réunis pour alimenter une ambiance, un moment, comme une scène dans un film qui est parfaitement calibré pour susciter une réponse émotionnelle chez le spectateur. Mais ce qui a rendu ce moment et d’autres comme celui-ci encore plus extraordinaire, c’est qu’il n’a pas été conçu par les créateurs du jeu. Rockstar a depuis utilisé la musique à l’occasion pour créer des moments inoubliables plus scénarisés, notamment la traversée vers le Mexique dans Red Dead Redemption. Mais c’était un moment qui venait de se produire, émergeant par hasard des différents systèmes du jeu, reproduisant tout le hasard de la vie réelle.

J’aime tellement le son maussade et envoûtant de « Fade Away », et j’ai toujours pensé qu’il accentuait parfaitement la profonde tristesse qui imprègne Liberty City. Une partie de ce qui rend Liberty City si tragique, c’est qu’il n’offre aucun espoir réel de quelque chose de mieux, et en tant que Claude, vous n’avez aucune issue. Vous êtes pris au piège dans cet enfer urbain américain. Mais le dernier couplet de la chanson de Grey, dont les paroles parlent d’une femme troublée par la solitude et les cauchemars, offre un petit noyau crépitant d’espoir rebelle, qui repousse délicieusement le propre désespoir du jeu. Ces mots semblaient également atteindre tout au long du jeu et me parler en tant que femme trans enfermée essayant de trouver le courage de vivre une vie plus authentique, un fait qui, je l’admets, a rendu le moment d’autant plus frustrant :

Les cauchemars sont récurrents,

monstres qu’elle pourrait tourner et affronter

leur crier dessus de toutes ses forces,

les voir mourir

Un jour elle aura le courage,

faire ce qu’elle veut faire

Mettre fin à la vie de misère

et pour une fois sois heureux

En lisant les commentaires sur la vidéo ci-dessus, je trouve d’autres joueurs qui ont également été profondément touchés par l’expérience d’entendre cette chanson alors qu’ils venaient d’exister à Liberty City. L’un d’eux écrit : « Il y avait quelque chose d’empathique dans cette chanson. Il semblait toujours jouer un soir de pluie pendant que je conduisais autour des quais de Portland. Parfois, je me garais près du bateau sur la jetée et regardais les vagues monter et descendre. Un autre dit : « Il n’y a rien de tel que d’écouter cette chanson pendant la croisière [in] la pluie la nuit.

Confirmé: conduire sous la pluie est toujours une chose dans l’édition définitive de GTA III.Image: Rockstar Games / Kotaku

Oui, exactement. C’est une chanson que nous associons à nos souvenirs d’être simplement dans le monde, de simplement conduire, de regarder les vagues monter et descendre. Et peut-être que pour vous, ce n’était pas « Fade Away ». C’était peut-être une autre chanson sur une autre station de radio. Mais si vous avez joué à GTA III à sa sortie, je parie que vous avez eu votre propre expérience d’un moment qui n’avait rien à voir avec le massacre de gens ou la destruction de gens mais dont vous vous souvenez simplement parce que c’était beau.

Jamais auparavant je n’avais joué à un jeu dans lequel de tels moments de beauté pouvaient devenir tout à fait comme ça. Dans la plupart des jeux, je travaillais toujours vers un objectif : terminer le niveau, terminer la quête. GTA III m’a donné un monde dans lequel je voulais souvent être juste pour le plaisir d’y être; pour sa texture, son humeur et sa propension à offrir des moments qui pourraient me donner des frissons ou me couper le souffle. (Avec l’édition définitive de la trilogie imminente, des questions subsistent quant à savoir si les bandes originales classiques seront reproduites dans leur intégralité pour cette réédition. J’espère que vos chansons préférées seront retenues.)

Aujourd’hui, il n’y a plus grand chose de surprenant ou de remarquable dans les jeux qui nous encouragent à simplement vibrer dans leurs mondes. Nous sommes souvent invités à simplement profiter du moment présent, à profiter d’une station de radio en jeu dans un jeu d’action en monde ouvert, ou à nous asseoir un peu et à nous imprégner de l’atmosphère d’un endroit particulier dans des jeux comme Life Is Strange. J’adore cette tendance. L’une de mes choses préférées à faire dans un jeu est d’arrêter de jouer et d’être simplement, en absorbant le sentiment et l’atmosphère distinctifs de celui-ci pendant un petit moment.

Mais alors que personne ne nie l’influence colossale de GTA III, je ne pense pas qu’il soit suffisamment reconnu pour nous avoir aidés à en arriver là. Il y a vingt ans, la façon dont il vous a entraîné dans son cadre avec des qualités telles que la météo atmosphérique et la musique diégétique était vraiment extraordinaire. En raison de ces qualités, l’une des choses les plus excitantes à jouer était cette expérience où tous les éléments se sont réunis pour créer un beau moment; celui qui vous a rendu heureux, pendant un petit moment, d’exister simplement dans son monde.