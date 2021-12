Les vice-présidents d’Apple sont à l’origine de la conception des bracelets Apple Watch

Les bracelets Apple Watch sont bien plus qu’il n’y paraît.

Dans une nouvelle interview avec HYPEBEAST, deux dirigeants d’Apple se sont assis pour parler de la

Evans Hankey, vice-président du design industriel d’Apple, a déclaré que l’équipe est restée déterminée à assurer la rétrocompatibilité avec les bracelets de montre qui ont créé un « nombre incroyable de combinaisons potentielles, jusqu’à des milliers ».

Notre objectif a toujours été de créer quelque chose qui soit beau, confortable et fonctionnel, et tous deux rendent hommage à la riche histoire de l’horlogerie mais reflètent également l’individualité distincte du porteur.

Depuis la première Apple Watch jusqu’à la série 7 actuelle, l’interchangeabilité du bracelet a été la pierre angulaire du produit. Entre le style et la couleur du bracelet, le matériau du boîtier de la montre et le cadran de la montre que vous avez sélectionné et personnalisé, le système offre un nombre incroyable de combinaisons potentielles, allant jusqu’à des milliers. Chaque fois que nous avons affiné le design de l’Apple Watch, nous nous sommes efforcés de maintenir la compatibilité descendante, ce qui n’a pas été une mince affaire car l’affichage a grandi au fil des ans.