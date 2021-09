Les vice-présidents de la caméra Apple offrent une plongée en profondeur dans la caméra de l’iPhone 13 dans une interview en podcast

Certaines des améliorations les plus importantes de cette année avec la gamme iPhone 13 sont les avancées de l’appareil photo grâce à des capteurs, des objectifs et bien plus encore. Pour obtenir tous les détails, le vidéaste Tyler Stalman a interviewé certains ingénieurs caméra d’Apple sur le dernier épisode du podcast Stalman.

Dotée de tout nouveaux capteurs et objectifs, d’une puce A15 Bionic améliorée et d’un nouveau FAI, la gamme iPhone 13 propose des avancées en matière d’appareil photo telles que la macrophotographie/vidéographie, le mode cinématique, les styles photographiques, le zoom téléobjectif 3x, de meilleures performances en basse lumière et bien plus encore .

Dans le nouveau podcast Stalman ci-dessous, Tyler examine en profondeur les dernières caméras iPhone lors d’une conversation avec le vice-président mondial du marketing des produits iPhone d’Apple, Kaiann Drance, le vice-président de l’ingénierie logicielle des caméras Jon McCormack et le vice-président de l’ingénierie matérielle des caméras, Graham Townsend.

Découvrez l’interview de 30 minutes ci-dessous :

