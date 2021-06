Les victimes de fraude « laissées par la police et ont besoin de plus d’aide »

in

es personnes trompées par des fraudeurs sont abandonnées par la police malgré les niveaux « stupéfiants » du crime et ses effets néfastes sur des vies, a averti aujourd’hui le commissaire aux victimes.

Dans la dernière de notre série sur les escroqueries en ligne, Dame Vera Baird a déclaré qu’elle était “profondément inquiète” que “très peu de cas de fraude fassent l’objet d’une véritable enquête” et que les dommages causés par le crime ne soient pas pris au sérieux.

Elle a déclaré que la plupart des victimes avaient reçu une “réponse manifestement inadéquate” et que “des investissements beaucoup plus importants dans les services d’aide aux victimes et dans la police” étaient nécessaires pour empêcher que les problèmes ne s’aggravent.

Elle a ajouté qu’une action était également nécessaire pour forcer les entreprises technologiques à examiner les publicités sur leurs plateformes afin d’éliminer les fraudeurs dans le cadre d’une refonte en profondeur de la manière dont les délinquants sont poursuivis et les victimes protégées.

“La fraude a atteint des proportions épidémiques – l’ampleur est stupéfiante”, a déclaré Dame Vera, ancienne ministre du Travail.

« La croissance des escroqueries en ligne est profondément préoccupante et la pandémie a ouvert la porte à toutes sortes de fraudes. Le problème n’a pas été compensé par les ressources et la réponse des victimes est inadéquate. Très peu de cas de fraude font l’objet d’une véritable enquête.

« La fraude peut avoir un impact dévastateur, à la fois financier et émotionnel – désastreux pour les individus et leurs familles, et avoir un impact énorme sur l’estime de soi et la santé mentale. »

Dame Vera a déclaré que les preuves du problème comprenaient des chiffres montrant un manque de satisfaction parmi les victimes quant à la manière dont les crimes contre elles sont poursuivis, et le grand écart entre le nombre de fraudes enregistrées par la police et le volume d’infractions commises.

Elle a déclaré qu’il était également erroné que seulement un pour cent des ressources policières soient consacrés à la lutte contre la fraude et qu’un autre problème était le manque de compréhension de ce qui rendait les gens vulnérables à la fraude.

Elle a ajouté: “La fraude était considérée comme sans victime – ce n’est pas comme un viol, vous n’êtes pas blessé physiquement – ​​mais c’est sapant parce que vous vous sentez stupide.” L’organisation de Dame Vera mène des recherches pour créer une « base de preuves plus solide sur la vulnérabilité des victimes, les impacts de la fraude sur les victimes et sur le soutien offert aux victimes ».

Arnaqué parmi des milliers

La maquilleuse Nicole Paskauskas a été victime d’une arnaque parmi des milliers de personnes censées aider son entreprise à traverser la pandémie.

La femme de 28 ans, photographiée ci-dessous, de Tottenham, venait de terminer le tournage de l’émission de téléréalité de la BBC Glow Up en janvier lorsqu’elle a reçu un appel de quelqu’un prétendant être de sa banque. Mme Paskauskas avait reçu une subvention Covid pour son entreprise Disco Dust London et l’homme au téléphone a averti qu’elle risquait de tout perdre à moins qu’elle ne transfère l’argent sur un nouveau compte sécurisé – celui qu’il créerait pour elle.

Mme Paskauskas a déclaré: «L’appel est arrivé comme s’il s’agissait de ma banque. Ils avaient le même numéro et connaissaient toutes mes coordonnées. Ils m’ont fait vraiment peur, j’allais perdre tout mon argent. Je leur ai demandé comment je pouvais savoir qu’ils n’essayaient pas de m’arnaquer. Il a dit “si vous voulez rappeler, vous pouvez mais nous ne pouvons pas garantir que votre argent sera en sécurité”.

Il a créé un nouveau compte bancaire, sur lequel elle a ensuite transféré son argent. « Je suis généralement prudente, alors je vérifiais tout », a-t-elle déclaré. « Mais ma banque en ligne ne fonctionnait pas correctement à l’époque. J’étais au téléphone pendant des heures et à la fin, j’étais épuisé. Je n’ai aucune idée d’où ils ont obtenu toutes mes informations.

Mme Paskauskas s’est rendu compte qu’elle avait été victime d’une arnaque lorsqu’elle a essayé de vérifier son nouveau compte. Elle a récupéré son argent au bout d’une semaine. Elle a ajouté: “Ce fut une semaine de terreur absolue.”

Son avertissement sur la fraude intervient alors que l’on s’inquiète de plus en plus de l’étendue du crime et des mesures relativement limitées prises.

Les chiffres publiés par l’Office for National Statistics à partir d’une enquête sur la criminalité en Angleterre et au Pays de Galles montrent que 4,4 millions d’infractions de fraude sont estimées se produire chaque année. La National Crime Agency a déclaré qu’elle souhaitait que les sociétés de médias sociaux fassent davantage pour détecter et éliminer les fraudeurs utilisant leurs réseaux.