Les victimes de la fusillade d’Atlanta comprennent six femmes d’origine asiatique

Alors que les communautés asiatiques à travers le pays sont aux prises avec l’augmentation de la violence anti-asiatique, huit personnes – dont six femmes asiatiques – ont été mortellement abattues par un seul homme armé dans trois spas différents de la région d’Atlanta mardi.

En l’espace de 45 minutes, le suspect de 21 ans, Robert Aaron Long, a tué plusieurs personnes au Young’s Asian Massage dans une banlieue au nord d’Atlanta, et dans deux autres entreprises – Aromatherapy Spa et Gold Spa – juste en face de l’autre. la ville.

Bien que les informations sur les victimes soient limitées, les noms des personnes tuées au Young’s Asian Massage étaient Xiaojie Tan, 49 ans, Delaina Ashley Yaun Gonzalez, 33 ans, Daoyou Feng, 44 ans, et 54 ans. Paul Andre Michels; une cinquième personne, Elcias R. Hernandez-Ortiz, 30 ans, a subi des blessures ne mettant pas sa vie en danger. Pendant ce temps, les responsables du ministère sud-coréen des Affaires étrangères affirment que les quatre victimes des spas Aromathérapie et Gold étaient d’origine coréenne, dont Julia Park et Hyun-jeong Park Grant, selon le Los Angeles Times et le Korea Times Atlanta; les deux autres n’ont pas encore été nommés.

Voici ce que nous savons d’eux jusqu’à présent:

Xiaojie «Emily» Tan

Tan, 49 ans, était la mère d’un récent diplômé de l’Université de Géorgie. Elle était massothérapeute agréée et propriétaire de Young’s Asian Massage, ainsi que d’autres entreprises de la région, y compris un autre spa et un salon de bronzage, selon les registres de l’État.

Elle était «la personne la plus douce, la plus généreuse, la plus généreuse et la plus généreuse», a déclaré un ami à WSB-TV d’Atlanta.

Delaina Ashley Yaun Gonzalez

Yaun, 33 ans, était mère de deux enfants: Mayson, 13 ans, et Mia, 8 mois. Elle avait travaillé toute la journée de mardi à la Waffle House à quelques magasins de l’entreprise de spa de Tan. Elle avait hâte de passer une soirée relaxante avec son mari, Mario Gonzalez, qu’elle n’a épousé que l’année dernière, et le couple n’aurait jamais été auparavant au Young’s Asian Massage. Selon Fox 5 Atlanta, les membres de la famille disent que Gonzalez, qui a survécu à la fusillade, «prend [the situation] difficile. » Les amis et la famille de Yaun ont mis en place un GoFundMe pour faire face à ses frais funéraires.

Daoyou Feng

Selon The Cut, Feng, 44 ans, était un employé chez Young’s Asian Massage.

Paul André Michels

Michels, 54 ans, était bricoleur chez Young’s Asian Massage et propriétaire d’une entreprise d’électricité. Il n’a été embauché que récemment pour le rôle et excité de le prendre après avoir cherché plus de travail pendant la pandémie, selon un ami qui a parlé avec CBS46.

Vétéran de l’armée originaire de Detroit, Michels est l’un des neuf frères et sœurs et laisse dans le deuil sa femme depuis plus de deux décennies. Dans une interview avec le Guardian, son frère John Michels a souligné sa gentillesse. «C’était juste un gars ordinaire, très bon, très doux», a-t-il dit, tout en notant que Michels avait exprimé son intérêt à s’impliquer dans le secteur du massage.

Julie Park

Park, une femme d’origine coréenne dans la soixantaine, était employée chez Gold Spa, selon le Korea Times Atlanta.

Subvention du parc Hyun-jeong

Park Grant, une femme d’origine coréenne dans la cinquantaine, était également employée chez Gold Spa.

Elcias Hernandez-Ortiz

Hernandez-Ortiz, 30 ans, était le seul survivant des victimes qui ont été abattues mardi, et il reste hospitalisé pour de multiples blessures par balle au «front, gorge, poumons et estomac», selon le Washington Post. Il a été abattu alors qu’il se tenait à l’extérieur dans le centre commercial où se trouve Young’s Asian Massage.

Propriétaire d’un atelier de réparation automobile qui a immigré du Guatemala il y a 10 ans, Hernandez-Ortiz est marié et a une fille de 9 ans.

«Il est venu de rien et a parcouru un long chemin; c’est pourquoi je suis convaincu qu’il survivra à cela », a déclaré sa femme Flor Gonzalez au Washington Post. Gonzalez a également mis en place un GoFundMe pour aider à couvrir les coûts des soins médicaux d’Hernandez-Ortiz.

MISE À JOUR: Le seul survivant de la fusillade du salon de massage Cherokee est Elcias Hernandez-Ortiz, 30 ans. Sa famille me dit qu’elle prie pour lui. Noms publiés pour les victimes de la fusillade mortelle dans le spa du comté de Cherokee; Les victimes d’Atlanta ne sont pas encore identifiées https://t.co/pKGvH4Pmlc @wsbtv pic.twitter.com/S49A4ReXzL – Chris Jose (@ChrisJoseWSB) 17 mars 2021

Cette histoire est en développement et sera mise à jour au fur et à mesure que de plus amples informations sur les victimes seront disponibles.