Les victimes de la tragédie d’Astroworld refusent les fonds funéraires de Travis Scott

Crédit photo : Alexander Londono

Les familles des victimes décédées dans la tragédie d’Astroworld refusent l’offre du rappeur Travis Scott de payer leurs services funéraires.

Au moins quatre familles ont décliné l’offre du rappeur. Les avocats de ces familles disent avoir reçu une lettre de l’avocat de Scott dans laquelle l’offre a été prolongée. La lettre proposait de payer les frais funéraires d’Ezra Blount, 9 ans, décédé des suites de blessures subies lors de la ruée vers la scène. Ezra était la plus jeune victime de la tragédie du 5 novembre, qui a réuni 50 000 personnes.

Plus de 100 poursuites ont été déposées contre Travis Scott, Live Nation et d’autres organisateurs après ce qui s’est passé à Astroworld.

Robert Hilliard, un avocat représentant Treston Blount, a décliné l’offre de Scott. Il dit qu’il pense que le rappeur a des remords pour ce qui s’est passé, mais que Scott doit voir « qu’il porte une partie de la responsabilité de cette tragédie ».

« Et peut-être qu’un jour, une fois que le temps permettra une certaine guérison pour les victimes et l’acceptation de la responsabilité par M. Scott et d’autres, Treston et M. Scott pourraient se rencontrer – car il y a aussi de la guérison là-dedans », a déclaré Hilliard dans un communiqué. « Pour l’instant, M. Scott doit respecter le fait que sa douleur et sa dévastation pâlissent à celles de Treston, de la mère d’Ezra et des autres victimes. »

Michael Lyons, un avocat de la famille de Mirza Baig, dit qu’il considère l’offre comme PR par Scott. « Malheureusement, pour mes clients, un chèque de Travis Scott ne soulagera pas la douleur et la souffrance qu’ils vivent actuellement », a déclaré Lyons dans un communiqué. « Je pense que cela ne fera qu’empirer les choses. »

Tony Buzbee, un avocat représentant la famille d’Axel Acosta Avila, a déclaré avoir reçu un message vocal d’un autre avocat proposant de payer les frais funéraires. « L’offre faite ne justifiait pas de réponse », a déclaré Buzbee à Billboard lorsqu’on lui a demandé.

Le département de police de Houston poursuit son enquête en cours sur ce qui s’est mal passé cette nuit-là. Scott et les organisateurs de l’événement font l’objet d’une enquête criminelle, bien qu’aucun calendrier pour la fin de l’enquête ne soit connu.