Les victimes de l’incendie du Colorado commencent la nouvelle année à surveiller la destruction

SUPERIOR, Colorado – Des centaines d’habitants du Colorado qui s’attendaient à sonner chez eux en 2022 commencent plutôt la nouvelle année en essayant de récupérer ce qu’il en reste après qu’un incendie de forêt ravagé par le vent a ravagé la banlieue de Denver.

Les familles forcées de fuir les flammes avec peu d’avertissement sont retournées dans leurs quartiers vendredi pour trouver un patchwork de dévastation. Sur certains pâtés de maisons, des maisons réduites en ruines fumantes côtoient des maisons pratiquement indemnes des incendies.

« Pendant 35 ans, j’ai franchi ma porte d’entrée, j’ai vu de belles maisons », a déclaré Eric House. « Maintenant, quand je sors, ma maison est debout. Je sors par la porte d’entrée et voici ce que je vois.

Au moins sept personnes ont été blessées, mais remarquablement, aucun décès ni personne n’a été signalé dans l’incendie de forêt qui a éclaté jeudi dans et autour de Louisville et Superior, des villes voisines à environ 20 miles au nord-ouest de Denver avec une population combinée de 34 000.

On craignait que plus de 500 maisons soient détruites et les propriétaires sont désormais confrontés à la tâche difficile de reconstruire au milieu d’une pénurie mondiale de fournitures provoquée par la pandémie de deux ans.

« Dans l’état actuel de l’économie, combien de temps faudra-t-il pour reconstruire toutes ces maisons ? a demandé Brian O’Neill, qui possède une maison à Louisville qui a brûlé au sol.

Cathy Glaab examine ce qu’il reste de sa maison après qu’un incendie de forêt a balayé le quartier de Superior, dans le Colorado, le 31 décembre 2021.AP

Cathy Glaab a découvert que sa maison à Superior avait été transformée en un tas de débris carbonisés et tordus. C’était l’une des sept maisons d’affilée qui ont été détruites.

« La boîte aux lettres est debout », a déclaré Glaab, essayant de sourire à travers les larmes. Elle a ajouté tristement: « Tant de souvenirs. »

Malgré la dévastation, elle a déclaré qu’ils avaient l’intention de reconstruire la maison qu’elle et son mari avaient depuis 1998. Ils adorent que le terrain soit un espace naturel et qu’ils aient une vue sur les montagnes depuis l’arrière.

Des incendies de forêt ravagent un lotissement à Superior, Colorado, le 30 décembre 2021.AP

Rick Dixon craignait qu’il n’y ait rien à quoi revenir après avoir vu les pompiers essayer de sauver sa maison en feu aux nouvelles. Vendredi, Dixon, sa femme et son fils l’ont trouvé en grande partie éviscéré avec un trou béant dans le toit mais toujours debout.

« Nous pensions avoir tout perdu », a-t-il dit, alors qu’il tenait la porcelaine de sa belle-mère dans des conteneurs rembourrés. Ils ont également récupéré des sculptures ayant appartenu au père de Dixon et des piles de vêtements encore sur des cintres.

Alors que les flammes balayaient les quartiers frappés par la sécheresse à une vitesse alarmante, propulsées par des invités jusqu’à 105 mph, des dizaines de milliers de personnes ont reçu l’ordre de fuir.

Les incendies de forêt ont détruit environ 500 maisons dans le Colorado.AP

La cause de l’incendie faisait l’objet d’une enquête. Les services d’urgence ont déclaré que les responsables des services publics n’avaient trouvé aucune ligne électrique tombée autour de l’endroit où l’incendie s’était déclaré.

Certaines routes étant toujours fermées vendredi, les gens rentraient chez eux à pied pour acheter des vêtements ou des médicaments, couper l’eau pour empêcher les tuyaux de geler ou voir s’ils avaient encore une maison. Ils sont partis en portant des sacs à dos et en tirant des valises ou des chariots sur le trottoir.

David Marks se tenait sur une colline surplombant Superior avec d’autres, utilisant une paire de jumelles et un objectif d’appareil photo à longue portée pour voir si sa maison et celles de ses voisins étaient toujours là, mais il ne pouvait pas dire avec certitude si sa place c’était OK. Il a dit qu’au moins trois amis ont perdu leur maison.

Depuis le flanc de la colline, il avait regardé le quartier brûler.

« Au moment où je suis arrivé ici, les maisons étaient complètement englouties », a-t-il déclaré. « Je veux dire, c’est arrivé si vite. Je n’ai jamais rien vu de tel. … Juste maison après maison, des clôtures, juste des trucs qui volent dans les airs, qui ont pris feu.

Renato D’Amario embrasse sa voisine Lori Peer après avoir trouvé leurs maisons détruites à Louisville, Colorado, le 31 décembre 2021.AP

Aux premières lueurs du vendredi, les immenses flammes qui avaient illuminé le ciel nocturne s’étaient calmées et les vents s’étaient calmés. Une neige légère a rapidement commencé à tomber et l’incendie, qui a brûlé au moins 9,4 milles carrés, n’était plus considéré comme une menace immédiate.

« Nous pourrions avoir notre propre miracle du Nouvel An entre nos mains s’il confirme qu’il n’y a eu aucune perte de vie », a déclaré le gouverneur Jared Polis, notant que de nombreuses personnes n’avaient que quelques minutes pour évacuer.

Le président Joe Biden a déclaré vendredi une catastrophe majeure dans la région, ordonnant que l’aide fédérale soit mise à la disposition des personnes touchées.

L’incendie de forêt s’est déclaré exceptionnellement tard dans l’année, à la suite d’un automne extrêmement sec et au milieu d’un hiver presque dépourvu de neige jusqu’à présent.

Le shérif du comté de Boulder, Joe Pelle, a déclaré que plus de 500 maisons avaient probablement été détruites. Lui et le gouverneur ont déclaré que jusqu’à 1 000 maisons pourraient avoir été perdues, bien que cela ne soit pas connu tant que les équipages ne pourront évaluer les dégâts.

« C’est incroyable quand on voit la dévastation que nous n’avons pas de liste de 100 personnes disparues », a déclaré le shérif.

Un incendie brûle toujours dans une maison détruite par le Marshall Wildfire à Louisville, Colorado, le 31 décembre 2021.AP

Le shérif a déclaré que certaines communautés étaient réduites à « des trous fumants dans le sol ». Il a exhorté les résidents à attendre que tout soit clair pour revenir en raison du danger d’incendie et de chute de lignes électriques.

Superior et Louisville regorgent de lotissements pour classes moyennes et moyennes supérieures avec des centres commerciaux, des parcs et des écoles. La région se situe entre Denver et Boulder, qui abrite l’Université du Colorado.

Les scientifiques disent que le changement climatique rend les conditions météorologiques plus extrêmes et les incendies de forêt plus fréquents et destructeurs.

Quatre-vingt-dix pour cent du comté de Boulder connaît une sécheresse grave ou extrême, et il n’a pas connu de précipitations importantes depuis le milieu de l’été. Denver a établi un record de jours consécutifs sans neige avant qu’il n’y ait une petite tempête le 10 décembre, sa dernière chute de neige avant que les incendies de forêt n’éclatent.

Bruce Janda a fait face à la perte de sa maison de Louisville de 25 ans en personne vendredi.

« Nous savions que la maison était détruite, mais j’ai ressenti le besoin de la voir, de voir à quoi ressemblait le reste du quartier », a-t-il déclaré. « Nous sommes une communauté très unie dans cette rue. Nous nous connaissons tous et nous nous aimons tous. C’est difficile de voir cela arriver à nous tous.