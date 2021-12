Les victimes de Nassar votent en faveur d’une indemnisation

12/05/2021 à 19:13 CET

La bataille juridique entre USA Gymnastics (la Fédération américaine de gymnastique) et les survivants des abus sexuels commis par le médecin de la fédération Larry Nassar semble être sur le point de prendre fin. Et c’est qu’une grande majorité de victimes ont voté en faveur de l’indemnisation proposée par la fédération elle-même.

Selon des documents de vérification déposés cette semaine devant le tribunal d’Indianapolis, sur les 505 bulletins de vote soumis par les victimes, 476 étaient en faveur du plan de règlement. Les 29 autres n’ont pas été considérés comme valides en raison de l’absence de signature ou de duplication.

Au total, l’indemnisation proposée serait d’environ 350 millions d’euros, selon la publication ‘USA today’. Un chiffre qui est presque le double de l’offre initiale, proposée début 2020 qui visait 2,5 millions de dollars (environ 2 210 000 millions d’euros). En échange de l’acceptation du règlement, les plaignants accepteront de mettre fin aux poursuites contre USA Gymnastics, le Comité olympique et paralympique des États-Unis et le mariage. Bela et Martha Karolyi.

L’accord proposé par la Fédération comprend également des réformes visant à prévenir ce type d’abus à l’avenir. Parmi celles-ci, exiger un suivi et des rapports des clubs membres et la création d’un ‘Safety Champion’ (« Safety Champion ») pour informer la Fédération du respect des règles par chaque club.