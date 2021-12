Les victimes de viol disent qu’elles ont été « rabaissées » par la police du Met alors que d’autres rapports sont retirés

La police a été accusée d’avoir demandé de manière disproportionnée aux victimes de remettre leur téléphone (Photo: .)

Les victimes de viol à Londres ont déclaré qu’elles n’étaient « pas crues » par la police, qui a demandé plusieurs années de données sur leurs téléphones, selon un rapport.

Il montre que le nombre de personnes qui retirent des rapports dans le mois suivant leur établissement a fortement augmenté, car les agents «influencent par inadvertance» leurs décisions.

La London Rape Review a montré que seulement 1% des personnes qui ont déclaré avoir été violées dans la capitale ont vu leur affaire aboutir et les deux tiers ont retiré leurs plaintes.

Mené par le bureau du maire pour la police et la criminalité, le rapport a examiné 450 allégations de viol faites à travers Londres.

Cela s’est fait parallèlement à la consultation de conseillers indépendants en violences sexuelles (ISVA) et à une chirurgie des victimes de viol dans la capitale.

L’examen a révélé que 64% des victimes présumées ont retiré leur plainte dans les 30 premiers jours suivant le signalement du viol – une augmentation par rapport aux 18% des recherches précédentes de 2019.

Il a montré que 38% des victimes présumées ont retiré leurs plaintes dans les sept jours suivant leur dépôt.

Cela vient après le viol et le meurtre de Sarah Everard, qui a été kidnappée par l’officier de police du Met Wayne Couzens (Photo: ./.)

Les réponses à une enquête et les témoignages de conseillers indépendants en matière de violence sexuelle suggèrent que les plaintes ont été retirées car « les policiers peuvent influencer par inadvertance » la confiance des survivantes et leur décision de se retirer.

Une victime présumée a déclaré que le fait de déclarer avoir été violée était la « plus grosse erreur » qu’elles aient jamais commise, car elles ont affirmé qu’elles avaient été « dépréciées » et que leurs expériences « minimisées ».

Dans le rapport, ils ont déclaré: « Ils ne m’ont pas cru, ils m’ont rabaissé, remis en question mon mode de vie et minimisé mes expériences.

« Je me suis senti pire pendant des mois qu’avant mon expérience de reportage, puis se faire dire si rapidement que mon cas n’avait aucun fondement et n’était pas passible de poursuites a été l’expérience la plus invalidante. »

Une autre étude de cas incluse dans le rapport concernait un homme qui a signalé un viol, dans lequel il a déclaré que les policiers lui avaient dit « qu’ils auraient certainement besoin de prendre son téléphone pour voir s’il y avait des preuves qui le discréditaient ».

L’enlèvement de Sarah a déclenché une vague de protestations et de demandes pour rendre les rues plus sûres (Photo : ./.)

Les agents auraient également « souligné à plusieurs reprises à quel point le processus de justice serait long et intrusif et à quel point les taux de condamnation sont faibles ».

Le rapport a ajouté: « Ils ont également fait référence au » style de vie de croisière gay « et à l’application de rencontres gay Grindr, car l’attaque avait eu lieu dans une voiture.

« Un officier supérieur a également dit à la survivante : « Ma femme et moi nous soûlons parfois et avons des relations sexuelles sans nous en souvenir, cela n’en fait pas un viol ».

Des conseillers indépendants ont déclaré que presque toutes les personnes avec lesquelles ils avaient travaillé et qui avaient signalé un viol dans la capitale avaient eu leur téléphone demandé par la police.

C’était en dépit du fait qu’ils devaient suivre des pistes d’enquête raisonnables pour demander un téléphone.

Les conseillers ont déclaré que certaines victimes présumées avaient été « explicitement informées au moment de la demande que l’enquête ne pourrait pas avancer si elles ne fournissaient pas le téléphone ».

Le rapport ajoute: « Lorsqu’ils sont contestés sur des demandes potentiellement disproportionnées, les policiers déclarent souvent qu’ils ne font qu’anticiper sur ce que le CPS demandera. »

Une victime présumée a déclaré: “ J’ai été informé au plus haut niveau qu’ils voulaient sept ans de données de mon téléphone, et que cela pourrait aider l’affaire mais pas pour aucune raison réelle.

« J’avais dit à la police que l’agresseur et moi-même n’avions aucun contact et n’avions pas les coordonnées de l’autre, mais on m’a quand même demandé de remettre mon téléphone. »

L’examen a indiqué que 50% des personnes à qui on avait demandé de donner leur téléphone y avaient consenti.

Les agents auraient « souligné à plusieurs reprises à quel point le processus de justice serait long et intrusif et à quel point les taux de condamnation sont faibles » (Photo : ./.)

L’examen a recommandé des améliorations pour la police métropolitaine, notamment que les informations sur les téléphones des victimes, sur demande, soient téléchargées et leur soient renvoyées dans les 24 heures.

Il a également conseillé de fournir un téléphone de remplacement s’il doit «absolument» être conservé plus longtemps.

Le rapport indiquait également: « Le gouvernement devrait modifier le projet de loi sur la police, la criminalité, la détermination de la peine et les tribunaux afin de protéger le droit des victimes à la vie privée lorsque des demandes intrusives sont faites pour des documents de tiers. »

En réponse à l’examen, la police métropolitaine a déclaré qu’elle était « absolument déterminée à augmenter le nombre d’auteurs traduits en justice ».

Le commandant Melanie Dales, responsable de la protection du public au Met, a déclaré que les cas de viol et d’infractions sexuelles avaient augmenté ces dernières années et que la force avait travaillé dur pour répondre à la demande tout en apportant un soutien aux victimes.

Le mois dernier, la Met Police a déclaré qu’elle investissait 11 millions de livres sterling dans la criminalistique numérique pour aider à traduire les auteurs en justice (Photo: REX)

Elle a déclaré: «Les enquêtes sur les infractions sexuelles sont parmi les affaires les plus complexes avec la police. Nous savons qu’il reste encore beaucoup à faire pour augmenter le nombre d’affaires portées devant les tribunaux.

Mme Dales a déclaré que le Met avait déjà pris des mesures « importantes » pour augmenter ses performances en lien avec les recommandations de l’examen.

Elle a ajouté: « Le mois dernier, nous avons annoncé que le Met investissait 11 millions de livres sterling dans la criminalistique numérique pour nous aider à traduire les criminels en justice et à traiter plus efficacement et plus efficacement les victimes de crimes. »

L’officier a déclaré qu’un « nouvel accord » entre la police et le CPS (Crown Prosecution Service) pour « travailler beaucoup plus étroitement dans les tout premiers jours d’une enquête signifiera des affaires plus solides dès le début et devrait conduire à une décision d’accusation plus rapide ».

