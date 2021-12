Les victimes du concert Astroworld de Travis Scott étouffées à mort. Les 10 personnes qui ont perdu la vie au festival Astroworld pendant que Travis Scott se produisait ont été étouffées à mort dans une vague de spectateurs qui leur a écrasé les poumons, selon le rapport médico-légal.

TMZ rapporte que plus d’un mois après la tragédie de Houston, la cause du décès de chacune des 10 victimes a été rendue publique sous le nom d' »asphyxie par compression ». Le rapport indique que chaque victime a été déclarée décédée dans les hôpitaux locaux. Un seul des dix avait une « cause contributive » à leur mort des effets toxiques combinés de la cocaïne, de la méthamphétamine et de l’éthanol.

L’enquête sur ce qui n’a pas fonctionné et qui a causé ces décès se poursuit. Ce mercredi, 40 jours après ce qui s’est passé, ils ont commencé à désarmer la scène Astroworld.

Travis Scott, Live Nation et d’autres sociétés de développement font face à des milliards de poursuites pour négligence et mort injustifiée.

Les familles des victimes du festival sont furieuses contre Travis et ont refusé l’aide du rappeur et de son équipe – qui avaient même proposé de payer les frais d’obsèques. TMZ avait précédemment rapporté que Travis s’était associé à des responsables gouvernementaux « pour organiser un rapport de sécurité que les responsables municipaux de tout le pays utilisent lors de la planification d’événements musicaux à grande échelle ».

Que? … Sans commentaires!

On ne sait pas quand Travis reviendra sur scène. Il a été récemment rapporté que sa performance à Coachella avait été annulée.