Les victimes du piratage de 200 millions de dollars de l’échange de crypto BitMart attendent toujours de récupérer leur argent

L’échange de crypto-monnaie BitMart a promis un remboursement complet aux victimes du piratage de 200 millions de dollars à l’échelle de la plate-forme, mais certains utilisateurs n’ont toujours pas récupéré leur argent, selon un rapport de CNBC. Le 4 décembre, des pirates informatiques se sont emparés d’une variété de jetons après avoir utilisé une clé de confidentialité volée pour accéder à l’un des portefeuilles chauds de BitMart, également connu sous le nom de portefeuille crypto connecté à Internet.

Peu de temps après l’incident, BitMart a annoncé qu’il utiliserait son propre financement « pour couvrir l’incident et indemniser les utilisateurs concernés ». Cependant, comme le rapporte CNBC, il y a encore plusieurs utilisateurs frustrés qui n’ont pas encore vu leurs fonds remboursés.

Le rapport de CNBC détaille l’expérience d’un réfugié iranien qui dit avoir stocké pour 53 000 $ de SafeMoon sur BitMart, dont 40 000 $ proviennent d’un prêt. Le point de vente a également contacté un investisseur basé au Kansas qui a 35 000 $ dans les limbes – il affirme que lui et 6 800 autres investisseurs peuvent intenter un recours collectif contre BitMart si rien n’est fait pour résoudre la situation.

De tous les jetons volés lors du piratage BitMart, les données de la société de sécurité blockchain, PeckShield, montrent que SafeMoon a été le plus durement touché. Comme l’a souligné CNBC, les détenteurs de SafeMoon ripostent sur Twitter et ont inondé le site avec le hashtag #WenBitMart pour exiger le retour de leurs fonds. C’est peut-être le seul moyen pour les utilisateurs d’attirer l’attention sur le problème, car CNBC rapporte que certains utilisateurs reçoivent des réponses vagues lorsqu’ils contactent BitMart pour vérifier l’état de leurs fonds perdus.

On ne sait pas exactement comment BitMart prévoit de rembourser tous les utilisateurs concernés. CNBC note que même si l’échange pourrait racheter tous les jetons perdus, il peut le faire lorsque ces jetons ont une valeur beaucoup plus élevée. D’autres utilisateurs se demandent si BitMart utilisera une forme d’assurance pour rembourser les utilisateurs. The Verge a contacté BitMart avec une demande de commentaire mais n’a pas immédiatement eu de réponse.