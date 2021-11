Les victimes du programme Ponzi de BitConnect bénéficieront d’une liquidation d’actifs cryptographiques de 57 millions de dollars

Qualifié de plus grande arnaque à la crypto-monnaie sur le sol américain, le stratagème de fraude BitConnect a détourné plus de 2 milliards de dollars des investisseurs avant de passer dans la clandestinité en janvier 2018.

Les victimes pourraient être soulagées en tant que bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de Californie, et le service d’enquête postale des États-Unis a obtenu une ordonnance du tribunal pour la liquidation des fonds cryptographiques Bitconnect.

Les crypto-monnaies, dont Bitcoin, Litecoin, Ethereum et Dash, d’une valeur d’environ 57 millions de dollars, seront vendues aux taux actuels après avoir été saisies auprès de Glenn Arcaro, un important promoteur de BitConnect basé aux États-Unis.

Arcaro a plaidé coupable pour son implication dans le stratagème de fraude cryptographique, faisant de BitConnect la plus grande escroquerie de crypto-monnaie jamais inculpée au pénal.

Le ministère de la Justice a reconnu qu’Arcaro devrait être condamné en janvier 2022 et encourt une peine de prison pouvant aller jusqu’à 20 ans.

L’arnaque à la crypto-monnaie ne s’arrête jamais

Les escroqueries cryptographiques continuent de faire des ravages car les victimes perdent de grosses sommes d’argent. Par exemple, en 2020, un programmeur roumain a avoué avoir aidé à créer Bitclub Network, un système de Ponzi minier Bitcoin qui a détourné des fonds évalués à 722 millions de dollars.

De plus, le système Plus Token Ponzi, un réseau pyramidal mondial, était enraciné sur le sol chinois et à l’étranger. Cela a provoqué une énorme panique en juin 2019, après que certains investisseurs coréens et chinois aient été incapables de retirer des fonds Bitcoin de leurs portefeuilles, ce qui a été rejeté comme une simple attaque de pirate informatique.

Les escrocs ont également trouvé des moyens de se faire passer pour des personnalités de premier plan comme Bill Gates et Elon Musk, comme on le voit dans le piratage Twitter de 2020 impliquant Bitcoin.

Cependant, les autorités compétentes font la grimace lorsqu’elles abordent le problème de l’escroquerie cryptographique, comme en témoignent la liquidation des revenus cryptographiques de BitConnect et l’emprisonnement imminent d’Arcaro.

De plus, l’Australian Securities and Investments Commission (ASIC) a sonné l’alarme et interdit à John Louis Anthony Biggatton, un ancien représentant australien de BitConnect, d’offrir des services financiers pendant sept ans.

Source de l’image : Shutterstock