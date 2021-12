Les victimes et les plaintes de violences sexistes augmentent, mais les ordonnances de protection diminuent

13/12/2021 à 11h11 CET

.

Le numéro de victimes de violences sexistes et les plaintes au troisième trimestre de l’année a augmenté de 5,22 et 5,58 %, respectivement, par rapport à la même période l’année dernière, tandis que ordonnances de protection demandé devant les tribunaux des violences faites aux femmes diminué de 3,89%.

Il s’agit des données de l’Observatoire contre la violence domestique et de genre du Conseil général de la magistrature (GGPJ) entre juillet et septembre de cette année, publiées ce lundi, dans lesquelles il a été maintenu, « quoique de manière plus contenue », le Tendance à la hausse qui a débuté au deuxième trimestre après la levée de la plupart des restrictions dues à la pandémie.

Le nombre de condamnations a également augmenté, en l’occurrence 2,6 %, et 79,22 % d’entre elles étaient des condamnations.