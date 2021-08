Les victimes ont perdu près de 30 millions de dollars en 2021 jusqu’à présent ⋆ Crypto nouveaux médias

L’ampleur des pertes dues aux escroqueries sur les actifs numériques à Hong Kong a atteint des niveaux record, la police locale ayant détecté 496 cas de ce type au cours des six premiers mois de cette année. Les victimes se sont séparées de plus de 27 millions de dollars, et une personne a perdu près de 16 millions de dollars.

Les escroqueries cryptographiques à Hong Kong sont en plein essor

Selon un récent rapport du South China Morning Post, les crimes impliquant des monnaies virtuelles à Hong Kong ont considérablement augmenté au cours des six premiers mois de 2021 et ont atteint un total de près de 27 millions de dollars. En comparaison, les pertes se sont élevées à moins de 15 millions de dollars sur l’ensemble de l’année dernière.

Lester Ip Cheuk-yu – inspecteur en chef et chef du bureau de la cybersécurité et de la criminalité technologique de la police – a expliqué que la principale raison du problème est la pandémie de COVID-19. Il a fait valoir que les gens naviguent beaucoup plus sur Internet puisqu’ils travaillent à domicile, et que les pirates peuvent donc les cibler plus facilement :

“Les gens restent également plus à la maison, ce qui signifie qu’ils passent plus de temps sur Internet, donc les escrocs ont plus de possibilités de les approcher en ligne.”

Les autorités locales ont estimé que le nombre total de cas de tels crimes entre janvier et juillet 2021 était de 496. Fait intéressant, plus de la moitié des 27 millions de dollars de pertes enregistrées ont été escroqués par un homme de 30 ans qui s’est séparé de près de 16 millions de dollars après trois personnes. l’a attiré dans un investissement louche de Filecoin.

L’inspecteur Cheuk-yu a averti que de nombreux résidents ne comprennent pas les crypto-monnaies ou “surestiment leur connaissance”. Il a mis en garde contre le fait que les escrocs ciblent principalement les jeunes, car ce sont eux qui s’occupent davantage des actifs numériques :

“Les plus jeunes ont tendance à être victimes de ces escroqueries, car beaucoup d’entre eux achètent des pièces dans des guichets automatiques de crypto-monnaie, tandis que les personnes plus âgées peuvent ne pas être suffisamment au fait de la technologie pour savoir comment les utiliser.”

Les escrocs crypto aiment aussi le Royaume-Uni

Les crimes impliquant Bitcoin, Ethereum et d’autres actifs numériques ne sont pas seulement populaires à Hong Kong. Selon le directeur général de la banque de détail de NatWest – David Lindberg – le Royaume-Uni est un « paradis » pour de telles escroqueries. Il est allé plus loin, déclarant qu’il n’avait “jamais vu un marché pire” que le Royaume-Uni pour les escroqueries.

Lindberg a souligné que le problème pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour certaines personnes. Il a estimé que le gouvernement britannique, la police, les banques et les opérateurs de réseaux sociaux devraient unir leurs forces et combattre les fraudeurs :

« La fraude et les escroqueries sont une industrie. Ils sont intelligents, et ils bougent vite, et c’est navrant de voir comment ils essaient de détruire des vies.

Le principal banquier a également averti que certains des mauvais acteurs créent des sites Web où les gens peuvent investir dans Bitcoin, Ethereum et d’autres crypto-monnaies, mais au lieu de cela, ils sont faux et l’argent va dans les poches des fraudeurs :

«Ce ne sont que des façades et nos clients pensent parfois qu’ils sont investis dans la crypto. Et tout ce qu’ils font, c’est envoyer de l’argent à un fraudeur.

