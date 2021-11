Les victimes oubliées du COVID-19 : 7 groupes punis par les confinements

COVID-19 est la pandémie mondiale la plus meurtrière depuis l’épidémie de grippe de 1918, faisant plus de 5 millions de morts dans le monde et ce n’est pas fini. Plus de 700 000 de ces décès sont survenus aux États-Unis, ce qui est comparable au nombre de vies perdues pendant la guerre de Sécession.

Pourtant, la traînée de destruction de la pandémie va encore plus loin que ce nombre de morts. Des millions d’Américains ont souffert des blocages et d’autres efforts d’atténuation. Voici quelques catégories de victimes oubliées, dont les histoires devraient également être entendues.

1. Les non-traités

Le CDC a constaté qu’au 30 juin 2020, plus de 40 pour cent des adultes américains avaient évité les soins médicaux en raison de préoccupations concernant COVID-19. Dans d’autres cas, les personnes qui ont consulté un médecin ont vu leurs traitements reportés. Un traitement retardé aggrave les affections connues et empêche la découverte de nouvelles affections. Le Washington Post rapporte qu’une vague de maladies avancées est apparue au printemps 2021, dont beaucoup se sont développées en raison d’une inattention en 2020. Les dépistages et les traitements du cancer, par exemple, ont considérablement diminué pendant la pandémie. Une étude publiée dans JCO Clinical Care Informatics a révélé que « les dépistages des cancers du sein, du côlon, de la prostate et du poumon étaient respectivement inférieurs de 85 %, 75 %, 74 % et 56 % » en avril 2020. Les auteurs de l’étude concluent que ces retards de traitement pourraient « augmenter la morbidité et la mortalité par cancer pour les années à venir ».

2. Les toxicomanes

Il y a également eu plus de 93 000 décès par surdose de drogue en 2020, selon les données du CDC, une augmentation stupéfiante de 29,4% par rapport à 2019. Le Centre de toxicomanie explique que «[a]La toxicomanie, souvent appelée la maladie de l’isolement, a été affectée par des directives strictes en matière de distanciation sociale, le travail à domicile et d’autres facteurs. » L’abus d’alcool a également fortement augmenté en 2020. Une étude de la RAND Corporation a révélé que la fréquence de la consommation excessive d’alcool chez les femmes a augmenté de 41% pendant la pandémie. D’autres chercheurs ont découvert que les participants qui ont signalé des niveaux élevés de stress en raison de COVID-19 consommaient « beaucoup plus d’alcool que les participants qui n’ont pas signalé ces niveaux élevés de stress ».

3. Le déprimé

La dépression chez les adultes américains a triplé pendant la pandémie, selon une étude, passant de 8,5% à 27,8% des personnes interrogées. Les données du Census Bureau indiquent également une explosion de crise de santé mentale, avec 41,1% des adultes signalant des symptômes de trouble anxieux ou de trouble dépressif en janvier 2021, contre 11,0% avant la pandémie. Ces chiffres suggèrent que des dizaines de millions d’Américains ont contracté une dépression pendant et probablement à la suite de l’épidémie de COVID-19 et des blocages qui ont suivi. Plus de 26% des adultes ont déclaré avoir un trouble lié à un traumatisme et à un stress attribuable à la pandémie, selon une étude du CDC. La même enquête a révélé que plus d’un quart des personnes âgées de 18 à 24 ans avaient sérieusement envisagé le suicide en juin 2020.

4. Les abusés

La violence domestique est qualifiée de « pandémie au sein de la pandémie de COVID-19 », avec un examen systématique des études concluant que «[i]les incidents de violence domestique ont augmenté en réponse aux ordonnances de séjour à la maison/de confinement. » Une étude explique que « les ordonnances de séjour à domicile peuvent créer le pire des scénarios pour les personnes souffrant de DV », car l’isolement « peut exposer ou aggraver les vulnérabilités en raison d’un manque de systèmes de soutien social établis ».

5. Les chômeurs

Plus de 20 millions d’Américains ont perdu leur emploi au cours des premiers mois de la pandémie de COVID-19, faisant grimper le taux de chômage à 14,7%, le taux le plus élevé depuis la Grande Dépression. Le chômage diminue régulièrement maintenant, mais près de 200 000 entreprises ont fermé définitivement en raison de la pandémie, selon une estimation du Federal Reserve Board, et de nombreux Américains licenciés restent sans emploi.

6. Les personnes âgées isolées

De nombreux résidents de maisons de soins infirmiers ont également été séparés de leur conjoint, de leur famille et même de leurs co-résidents pendant plus d’un an. L’isolement extrême conduit à une dégradation mentale et physique, qui, selon l’Associated Press, a entraîné plus de 40 000 « décès par négligence » excédentaires de mars à novembre 2020.

7. Les non-enseignés

Lorsque les écoles ont fermé, l’éducation en ligne n’a pas réussi à remplacer de manière adéquate l’apprentissage en personne. Les recherches de la NWEA ont découvert que les élèves de l’année scolaire 2020-21 étaient en retard de 8 à 12 points de centile en mathématiques et de 3 à 6 points en lecture, par rapport aux tendances historiques. Ils ont en outre conclu que « les élèves amérindiens et natifs de l’Alaska (AIAN), noirs et latins, ainsi que les élèves des écoles les plus pauvres ont été touchés de manière disproportionnée ». Au-delà d’une réduction de l’apprentissage, une autre étude a révélé que les fermetures d’écoles « contribuent au stress chez les parents et les enfants » et peuvent « menacer la croissance et le développement de l’enfant ».

Les manières dont la société a souffert de la pandémie continuent encore et encore. Pour n’en citer que quelques autres :

Le port du masque a encore isolé des millions d’Américains sourds ou malentendants et qui dépendent de la lecture labiale pour communiquer. De nombreux refuges pour sans-abri ont réduit leurs capacités tandis que d’autres organismes de bienfaisance au service de la population des sans-abri ont fermé leurs portes. En conséquence, davantage de personnes ont dormi dans la rue et le nombre de décès de sans-abri a considérablement augmenté. L’utilisation des appareils électroniques a considérablement augmenté pendant la pandémie, causant divers problèmes de santé, notamment des troubles du sommeil et des problèmes de vision. De nombreuses prisons ont suspendu toutes les visites, rendant la vie encore plus difficile à une population vulnérable souvent négligée.

Certains de ces coûts étaient évitables; d’autres ne l’ont peut-être pas été. Certains sont des problèmes à court terme ; d’autres auront des effets durables. Beaucoup d’entre eux résultent de blocages, de restrictions et de messages effrayants, illustrant comment la façon dont nous répondons aux épidémies peut causer des problèmes supplémentaires.

Les êtres humains ne sont pas simplement des corps sujets à une infection virale, mais des êtres sociaux et spirituels, dépendants de modes de vie établis et vulnérables à la peur et à l’isolement. La culture et la société ont évolué pour répondre aux nombreux besoins physiques, émotionnels et spirituels de la population, et d’énormes changements dans ce mode de vie ont des effets imprévus sur l’ensemble de l’écosystème. Les vingt derniers mois l’ont plus que jamais démontré.

Alors que le virus continue de se propager dans le monde, nous devons faire tout notre possible pour protéger les gens de tous les dangers actuels, y compris les risques sanitaires immédiats de COVID-19 et autant de problèmes compilés ci-dessus que possible.

Que nos yeux reconnaissent toutes les victimes de cette pandémie, que nos cœurs se brisent pour elles, que nos esprits apprennent de leurs histoires et, surtout, que nos actions empêchent de futures catastrophes de cette ampleur.

Contenu syndiqué de Fee.org (FEE) sous licence Creative Commons.