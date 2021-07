Les victoires cachées dans la phrase de Daniel Hale ⋆ 10z viral

J’ai eu l’honneur cette semaine de montrer mon soutien au lanceur d’alerte de drones Daniel Hale en assistant à sa condamnation au palais de justice fédéral d’Alexandria, en Virginie, le soi-disant «tribunal d’espionnage». Je connais Daniel depuis quelques années et je le considère comme un ami. Je crois aussi qu’il est un véritable héros américain.

Daniel a été arrêté en 2013 après avoir dit à Jeremy Scahill de The Intercept qu’en tant qu’opérateur de drones, il avait participé au meurtre d’un nombre inconnu de civils qui auraient par la suite été considérés comme des attaques légitimes contre des « combattants ennemis ». Il a fourni à Scahill quelque 150 pages de documents liés au programme de drones, est apparu sur scène avec le co-fondateur d’Intercept et a passé une interview dans le documentaire très acclamé National Bird. La division de la sécurité nationale du ministère de la Justice n’a pas beaucoup aimé cela, et Daniel a été inculpé de cinq chefs d’accusation d’espionnage.

L’affaire a traîné pendant des années. Mais au cours de toutes ces années, Daniel a été cohérent dans son message. Il a déclaré que l’armée et sa politique de drones l’avaient transformé en un meurtrier de masse, un tueur d’enfants qui a commis ses crimes à distance du confort et de la sécurité d’une base aérienne en Afghanistan.

Daniel m’a raconté une histoire, qu’il a répétée au tribunal, qui m’a fait froid dans le dos et qui a humanisé le programme de drones. Il a déclaré qu’il avait reçu l’ordre de lancer une frappe contre une voiture en Afghanistan conduite par un homme et avec une femme sur le siège passager. L’homme s’approchait rapidement d’un barrage militaire américain et Daniel a reçu l’ordre de tirer. Daniel pouvait voir que la femme n’arrêtait pas de se retourner comme pour parler à quelqu’un sur la banquette arrière. Il a dit à son commandant qu’il croyait que quelqu’un d’autre se trouvait dans la voiture. Le commandant a réitéré l’ordre de tirer. Contre son meilleur jugement, Daniel a tiré une roquette sur la voiture, tuant l’homme et la femme sur le coup. Lorsqu’une unité de patrouille terrestre est finalement arrivée à la voiture, les villageois avaient déjà pris les corps de l’homme, de la femme et de leurs filles de cinq et sept ans, qui se trouvaient sur le siège arrière, et les avaient jetés dans un benne à ordures. L’une des filles était à peine en vie et a été grièvement blessée.

Daniel a déclaré que cet incident, associé à d’autres frappes similaires, lui avait causé un « blessure morale » qu’il n’a pas pu faire face. Il a cherché une thérapie, a été traité pour un trouble de stress post-traumatique (SSPT), une dépression et de l’anxiété. Il n’a pas pu occuper un emploi et a finalement trouvé du travail comme lave-vaisselle dans un restaurant du Tennessee. Plutôt que de s’inquiéter pour lui-même, cependant, il s’inquiétait pour tous les autres civils innocents, y compris les femmes, les enfants et les personnes âgées, que l’armée américaine assassinait chaque jour. Il s’est résolu à raconter son histoire et à révéler les crimes militaires américains, même si cela lui a coûté sa liberté.

La détermination de la peine n’était pas une proposition si facile. Daniel a décidé, avec l’avis de ses remarquables défenseurs publics fédéraux, qu’il plaiderait coupable à un chef d’accusation d’espionnage, dans l’espoir que le ministère de la Justice rejetterait les quatre autres chefs d’accusation. Les procureurs ont déclaré qu’ils décideraient à une date ultérieure de rejeter les autres accusations, en fonction de la sévérité de la peine de Daniel. Ils ont demandé au juge Liam O’Grady de condamner Daniel à neuf ans de prison fédérale. S’il obtenait les neuf années complètes, ils envisageraient d’abandonner les autres charges. Mais ce n’est pas ainsi que les choses se sont déroulées au tribunal le 27 juillet.

La scène dans la salle d’audience était tendue et dramatique. Quelques minutes seulement après le début de l’audience, les procureurs ont demandé au juge O’Grady de libérer la salle d’audience, affirmant qu’une lettre que Daniel avait écrite au juge plusieurs jours plus tôt, et qui avait été couverte par le Washington Post et le New York Times, demandait une réponse. Le juge a ordonné à toutes les personnes présentes de partir, tandis que les procureurs ont fait valoir que la lettre de Daniel au juge prouvait qu’il n’avait pas de remords pour ses actions. Ils ont dit qu’il avait divulgué l’information à The Intercept pour s’attirer les bonnes grâces de Scahill et se faire bien comprendre d’autres journalistes. Son plaidoyer de culpabilité devrait être rejeté, ont-ils déclaré. Il devrait être contraint d’être jugé pour les cinq chefs d’accusation.

Le juge nous a permis de revenir dans la salle d’audience une heure et demie plus tard. Il n’abandonnerait pas le plaidoyer de culpabilité, a-t-il déclaré. Et il croyait que Daniel était vraiment plein de remords. Les procureurs ont agi comme s’il s’agissait d’un affront personnel à leur encontre.

Les deux parties ont alors commencé à se disputer sur la sentence éventuelle. Les procureurs ont réitéré leur position selon laquelle Daniel méritait neuf ans de prison. Ils ont soulevé mon propre cas, disant qu’ils avaient fait une erreur en 2012 lorsqu’ils ont convenu que j’aurais 30 mois après avoir dénoncé le programme de torture de la CIA. « Kiriakou a donné le mauvais exemple », a déclaré le procureur. « La phrase était trop courte, puis elle a conduit à une phrase trop courte pour [Jeffrey] Sterling.” Le procureur a poursuivi en disant qu’une peine plus appropriée était les cinq ans et quatre mois que Reality Winner a obtenu pour avoir fourni à The Intercept un document surclassé. En utilisant cela comme ligne directrice, Daniel devrait obtenir les neuf années complètes.

Les avocats de Daniel ont sauté sur le fait. Kiriakou et Sterling, ont-ils dit, se trouvaient dans le district oriental de Virginie. Le gagnant était dans le district nord de la Géorgie. Si l’accusation voulait faire intervenir des affaires extérieures, elle devrait parler de David Petraeus. Petraeus, l’ancien directeur de la CIA, avait fourni certaines des informations les plus confidentielles existantes à sa petite amie adultère et n’a été inculpé d’un délit que dans le district occidental de Caroline du Nord. Il a finalement été condamné à 18 mois de probation sans surveillance. L’accusation a concédé le point.

Le juge O’Grady a ensuite demandé si Daniel avait quelque chose à dire avant de prononcer sa sentence. Daniel, qui est douloureusement introverti et a du mal à parler devant les foules, est monté sur le podium et a livré l’une des défenses les plus fines et les plus passionnées de la moralité et de l’éthique personnelles que j’aie jamais entendues. Il a raconté au juge comment son ancêtre Nathan Hale avait été capturé par les Britanniques et condamné à mort pour espionnage. Ses derniers mots, comme tous les écoliers le savent, étaient “Je regrette seulement de n’avoir qu’une vie à perdre pour mon pays”. Daniel a dit qu’il a pris la force de son ancêtre. Et comme son ancêtre, Daniel était un patriote. C’est son amour de la patrie qui l’a poussé à dénoncer les activités illégales du gouvernement. Il était désolé d’avoir enfreint la loi, a-t-il dit. Mais il ne pouvait pas tolérer le meurtre.

Le juge était enfin prêt à prononcer la sentence. Il a commencé par dire que Daniel avait enfreint la loi et qu’il devait être puni pour cela. Mais il croyait que Daniel avait enfreint cette loi à cause de sa conscience. L’affirmation du gouvernement selon laquelle il voulait s’attirer les bonnes grâces des journalistes était absurde. Par conséquent, il a décidé de condamner Daniel à 45 mois de prison. La salle d’audience est restée silencieuse, car la plupart des participants ne comprenaient pas pleinement les implications de la décision du juge. Mais j’étais assis à côté du lanceur d’alerte de la NSA, Tom Drake. On s’est compris et on s’est souri.

Quarante-cinq mois n’est pas en fait 45 mois. Premièrement, avec un congé pour bonne conduite, cela réduit la peine à 39 mois. Avec trois mois déjà purgés, cela le ramène à 36 mois. Le juge a ordonné que Daniel soit placé dans le programme résidentiel de drogue et d’alcool du Bureau of Prisons, ce qui enlève encore 12 mois de la peine, la portant à 24 mois. Et enfin, Daniel est éligible à six mois de maison de transition ou de confinement à domicile, ce qui porte la peine réelle à 18 mois.

Il y a eu un dernier coup contre le gouvernement. Après avoir prononcé la sentence, le juge O’Grady a demandé s’il y avait d’autres affaires. Les avocats de Daniel ont dit qu’il y avait – la question de quatre autres accusations d’espionnage. Ils ont déclaré que le fait que le gouvernement n’ait pas encore avancé sur les autres accusations était une violation du droit constitutionnel de Daniel à un procès rapide. Pourquoi perdre encore plus le temps de la cour et l’argent des contribuables, ont-ils demandé. Le juge a accepté. Il a rejeté toutes les autres accusations avec préjudice. Le cauchemar de Daniel Hale touche enfin à sa fin.

À travers tout ce drame, il y avait une chose que le procureur a dit qui est restée dans mon esprit. Cela a probablement semblé profond pour certains, mais pour moi, il me semblait que le ministère de la Justice n’avait toujours aucune idée de la façon de traiter les dénonciateurs de la sécurité nationale. Le procureur a déclaré au juge à plusieurs reprises que la peine de Daniel devait être suffisamment sévère pour dissuader d’autres personnes de la communauté du renseignement qui pourraient envisager de parler à la presse. Les lanceurs d’alerte doivent être arrêtés avant qu’ils ne deviennent des lanceurs d’alerte.

Ce qu’il n’a pas compris et ne comprend pas, c’est qu’aucune peine ne servira de dissuasion. Un chercheur israélien a découvert que les dénonciateurs ont un sens inhabituellement bien défini du bien et du mal – bien plus développé que la population en général. Là où il y a de l’injustice, ils parleront. En cas de gaspillage, de fraude, d’abus ou d’illégalité, ils s’exprimeront. Ils n’ont pas peur du ministère de la Justice. Ils n’ont pas peur des accusations d’espionnage. Ils sont prêts à risquer de longues peines. Le droit est le droit. C’est Daniel Hale.

_______

À propos de l’auteur

John Kiriakou est un ancien officier antiterroriste de la CIA et un ancien enquêteur principal de la Commission des relations étrangères du Sénat. John est devenu le sixième dénonciateur inculpé par l’administration Obama en vertu de la loi sur l’espionnage, une loi conçue pour punir les espions. Il a purgé 23 mois de prison à la suite de ses tentatives de s’opposer au programme de torture de l’administration Bush.