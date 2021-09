Les vidéoclips emblématiques de Public Enemy reçoivent le traitement haute définition

Au cours des deux prochains mois et jusqu’au 30e anniversaire de Ennemi publicL’album phare d’Apocalypse 91… The Enemy Strikes Black, UMe publiera un mélange de clips musicaux qui n’avaient jamais été disponibles en numérique et de clips classiques remasterisés au format HD pour la première fois sur la chaîne YouTube officielle de Public Enemy, CHAÎNE ZÉRO.

La première des vidéos, le hit du Top 10 “911 Is a Joke”, de l’album Top 10, Peur d’une planète noire, fera ses débuts mondiaux sur la chaîne YouTube officielle de Public Enemy, CHANNEL ZERO, le 30 août.

D’autres vidéos Public Enemy suivront sur CHANNEL ZERO avec les débuts des vidéos de “Can’t Do Nuttin’ For Ya Man”, “Brothers Gonna Work It Out”, la version non censurée de “Anti-N Machine”, “Burn Hollywood Burn”, avec Ice Cube et Big Daddy Kane, et leur hymne nominé aux Grammy “Fight The Power”, tous de Fear Of A Black Planet.

D’autres vidéos HD Public Enemy à venir sur la chaîne incluent “Black Steel In The Hour Of Chaos” et “Louder Than A Bomb” de leur sortie historique Il faut une nation de millions pour nous retenir, “Hazy Shade Of Criminal”, “Welcome To The Terrordome (Instrumental)” et “He Got Game”. Le 1er octobre marque l’anniversaire d’un moment charnière dans l’histoire du groupe en tant qu’ancêtres d’une révolution musicale, culturelle, politique et visuelle qui a débuté il y a plus de 30 ans. Et pour l’anniversaire du 1er octobre de leur sortie nominée aux Grammy Awards 1991, Apocalypse 91… The Enemy Strikes Black, les clips de “By The Time I Get To Arizona”, “Nighttrain” et “Shut Em Down” feront à nouveau leur faire ses débuts et faire l’histoire en HD.

L’année dernière, le groupe a sorti l’album acclamé par la critique Ce que tu vas faire quand la grille tombe en panne, les réunissant avec leur label d’origine, Def Jam, et mettant en vedette “Fight The Power: Remix 2020” avec Nas, Rapsody, Black Thought, Jahi, YG et Questlove. L’album comprenait des apparitions en tant qu’invités de Mike D et Ad-Rock de Beastie Boys, Cypress Hill, Run-DMC, Ice-T, PMD, George Clinton, et plus encore.

Leurs albums classiques sont la bande originale de l’ascension du hip-hop en tant que forme de commentaire social et politique. En 1988, It Takes a Nation of Millions To Hold Us Back était, et est toujours, l’un des disques les plus importants jamais réalisés, Rolling Stone l’ayant récemment nommé 15e plus grand album de tous les temps et le New York Times l’a ajouté à leur liste des « 25 albums les plus importants du siècle dernier ».

Peur d’une planète noire – également nommé sur la liste Rolling Stone – comprend des hymnes PE, y compris la version originale de “Fight The Power”, “911 Is a Joke” et “Welcome To The Terrordome”. Plus récemment, le magazine SPIN les a nommés à la 9e place de leur liste des « artistes les plus influents des 35 dernières années ». PE a été intronisé au Rock n’ Roll Hall of Fame en 2013 et a reçu le « Grammy Lifetime Achievement Award » de la Recording Academy en 2020.

Écoutez le meilleur de Public Enemy sur Apple Music et Spotify.