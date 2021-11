Les vidéos de GTA Trilogy comparent les jeux originaux aux remasters

GTA : La trilogie – Édition définitive est sorti demain, et avant la sortie, Rockstar a publié trois vidéos de gameplay qui comparent les anciennes versions aux remasters.

Contenant GTA 3, GTA: Vice City et GTA: San Andreas, The Definitive Edition est livré avec des « mises à niveau globales » et des améliorations de gameplay modernes telles qu’un système d’éclairage entièrement reconstruit ; ombres, météo et reflets améliorés ; personnage amélioré et des modèles de véhicules ; de nouvelles textures à plus haute résolution pour les bâtiments, les armes, les routes, les intérieurs et plus encore.

Avec les remasters, vous pouvez également vous attendre à une gamme de mises à niveau environnementales, y compris un tout nouveau feuillage, des surfaces plus lisses et des distances de dessin accrues. Vous pouvez vous attendre à tout cela tout en conservant l’aspect et la convivialité classiques des jeux originaux.

Une chose ajoutée est une disposition de contrôleur similaire à GTA 5 et des roues de sélection pour les stations de radio et les armes ont été mises à jour. La mini-carte a également été mise à jour pour définir des points de cheminement vers des destinations.

Avec des armes, vous pouvez également vous attendre à un meilleur ciblage et un meilleur contrôle. Et si vous échouez à une mission, vous pouvez la redémarrer.

Développé à l’origine par Rockstar Games, The Definitive Edition a été adapté pour les plateformes modernes par Grove Street Games à l’aide d’Unreal Engine, et arrive sur PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch et Rockstar Games Launcher sur PC .

Ceux qui ont commandé la collection numériquement peuvent désormais pré-charger le jeu avant la sortie de demain.

Vidéo de comparaison de GTA 3 Definitive Edition

Vidéo de comparaison de GTA : Vice City Definitive Edition

Vidéo de comparaison de GTA: San Andreas Definitive Edition