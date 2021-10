Les vidéos de spoiler de Coronation Street montrent un énorme accident de camionnette de prison, mais qui meurt?

Une énorme collision pourrait entraîner la mort d’un certain nombre de résidents (Photo: ITV)

La vie de Dev, Asha et Aadi Alahan (Jimmi Harkishin, Tanisha Gorey et Adam Hussain) est en jeu dans les prochaines scènes de Coronation Street, alors que leur voiture entre en collision avec le fourgon de la prison transportant le prisonnier Harvey Gaskell (Will Mellor).

Harvey est sur le sentier de la guerre la semaine prochaine, luttant pour accepter le fait que non seulement son appel a échoué, mais que Toyah Battersby (Georgia Taylor) en est la raison.

Dès lors, il orchestre un complot de malade pour obtenir la liberté, se blessant en prison, avant de demander à être transporté à l’hôpital.

Le criminel réalise son souhait, alors qu’il est chargé à l’arrière d’un fourgon de prison, et il devient vite évident qu’il a des alliés à l’intérieur, alors qu’un des officiers laisse délibérément la porte déverrouillée.

Dev, quant à lui, se rend à la destination de vacances avec Aadi et Asha dans la voiture, mais avec des pluies torrentielles qui tombent, il a du mal à comprendre où il se trouve.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo

Une bagarre éclate entre Aadi et Asha, l’obligeant à s’arrêter, mais ce faisant, son pneu est crevé !

Harvey, quant à lui, a la possibilité de s’échapper, alors que l’agent pénitentiaire corrompu tente de prendre le contrôle de la camionnette au chauffeur, mais une bagarre s’ensuit !

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo

Le van entre en collision avec la voiture à l’arrêt d’Alahan, avant de se retourner sur le côté ! Harvey utilise avec succès la collision comme moyen de s’échapper.

Les Alahans, cependant, sont exposés à un danger mortel, ce qu’Aadi réalise lorsqu’il reprend conscience, alors que la fumée devient de plus en plus lourde.

Il supplie Dev de se réveiller, et finalement Dev fait exactement cela. Aadi a du mal à libérer ses jambes, tandis que Dev se concentre davantage sur Asha, qui a perdu connaissance.

La fumée continuant à embrumer la voiture, la situation devient de plus en plus préoccupante.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo

Les Alahan s’en sortiront-ils vivants ?

Les spoilers précédents ont confirmé que Dev est obligé de faire un choix entre ses enfants et qu’il sauve ainsi Asha de la voiture.

Quant à Aadi, en revanche, l’avenir est plus incertain !

Coronation Street diffuse ces scènes le lundi 18 octobre à 19h30 et 20h30 sur ITV.

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.



PLUS : Spoilers de Coronation Street : 65 nouvelles images révèlent des morts d’orage, un énorme choc de meurtre et l’horreur d’un accident de voiture



PLUS : Spoilers de Coronation Street : le sort d’Abi Franklin confirmé après le tournage – est-elle morte ?

La Newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus «

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();