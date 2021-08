Les vidéos de spoiler de Coronation Street révèlent la tragédie de la mort, le destin et le combat de Fiz .

Un énorme combat, une grande découverte et une demande choquante font du Corrie de la semaine prochaine un incontournable (Photo: ITV)

Les fans de Coronation Street sont sans aucun doute impatients de savoir ce qui se passera ensuite, après une semaine passionnante d’action sur les pavés.

Alina Pop (Ruxandra Porojnicu) a découvert la vérité sur Hope Stape (Isabella Flanagan) ayant déclenché l’incendie qui l’a presque tuée, tandis que Todd Grimshaw (Gareth Pierce) a commencé à se racheter.

Nina Lucas (Mollie Gallagher), quant à elle, était désespérée de lancer son jardin commémoratif pour Seb Franklin (Harry Visinoni), mais le jardin en question a ensuite été saccagé dans des scènes choquantes !

Asha Alahan (Tanisha Gorey) a expliqué ce qu’elle ressentait, tandis que Leanne Battersby (Jane Danson) envisageait une nouvelle entreprise !

Ce fut une semaine assez longue pour les habitants des pavés, mais n’ayez crainte car il y a encore beaucoup de drames à venir.

Vous ne pouvez pas attendre jusqu’à lundi? Alors ne vous inquiétez pas, car nous avons cinq extraits de prévisualisation des épisodes à ne pas manquer de la semaine prochaine pour vous tenir au courant jusque-là !

Lundi 16 août Première partie

Tyrone tente de donner du sens à Fiz, à la suite de sa décision d’assumer la responsabilité des crimes de Hope. Fiz, cependant, reste inébranlable, lui ordonnant de contrôler Alina et de la faire taire maintenant qu’elle connaît la vérité sur Hope.

Avant que Ty ne puisse discuter avec elle, Fiz raccroche, le laissant confus quant à la meilleure façon de procéder.

Lundi 16 août Deuxième partie

Jenny a parlé à Ronnie de la dynamique étrange entre lui et Debbie. Leanne et Nick arrivent bientôt dans les Rovers, annonçant qu’ils ont acheté le bistrot, et Ronnie se rend compte que Debbie l’a utilisé pour essayer d’augmenter le prix.

Debbie, étant arrivée dans le pub, admet ce qu’elle a fait, ce qui incite Leanne à dire la vérité aussi, car elle prend un grand plaisir à révéler qu’elle a menti pour que Debbie fasse baisser le prix !

‘Tu m’as arnaqué ?!’ s’exclame une Debbie choquée.

Mercredi 18 août Première partie

Daniel rend visite à Daisy et s’excuse de lui avoir crié dessus au milieu de son épreuve avec Bertie. Il explique qu’il a eu un mot avec Jenny, et se rend compte que l’incident a rappelé des souvenirs de son petit frère Tom, qui est décédé tragiquement.

Le duo s’associe à la perte partagée d’êtres chers et organise un verre pour un certain temps à l’avenir.

vendredi 20 août

Tyrone a dormi sur le canapé à la suite de sa proposition accidentelle à Alina. Alina le trouve en train de se préparer le lendemain matin et fait des commentaires sur leur avenir passionnant ensemble.

Mais Ty est-il certain que c’est ce qu’il veut ?

Sally et Aggie élaborent leur stratégie pour reprendre la rue aux voitures et lutter contre la pollution.

Sally, comme l’icône qu’elle est, est convaincue qu’elle peut obtenir du soutien pour sa cause, tandis qu’Aggie propose de l’aider de toutes les manières possibles.

Leur plan sera-t-il payant ?

Coronation Street diffuse ces scènes le lundi 16 août à 19h30 sur ITV.

