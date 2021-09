Les vidéos des Gardiens de la Galaxie mettent en lumière le leadership au combat et hors combat

Deux nouvelles vidéos des Gardiens de la Galaxie ont été publiées, et dans celles-ci, le directeur principal du gameplay, Patrick Fortier, explique comment les joueurs peuvent diriger leur équipe de marginaux intergalactiques.

Dans la première vidéo, Fortier explique comment les Gardiens agissent en synergie au combat, tandis que la seconde se concentre sur la façon dont les joueurs peuvent mener les Gardiens à l’extérieur.

Chacun des membres d’équipage a sa propre personnalité hors combat et chacun a ses propres spécialités et capacités sur le champ de bataille. Par exemple, Rocket est le spécialiste des explosifs multi-cibles du groupe, Groot en tant que protecteur et guérisseur, Drax en tant que boulet de démolition, Gamora en tant qu’assassin à cible unique et Star-Lord en tant que leader polyvalent.

Comme on le voit dans la deuxième vidéo, les Gardiens seront également chargés de diriger leurs coéquipiers dans la bonne direction tout en voyageant vers et depuis divers emplacements Marvel sur le Milan. Faire des choix et gérer les conséquences seront également au cœur du rôle de leader. Cela va du choix de la manière d’aborder une conversation à l’attribution des points de capacité et même au choix entre des tenues précises et originales.

Marvel’s Guardians of the Galaxy sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et GeFore Now le 26 octobre.

La version cloud pour Nintendo Switch sortira également dans certaines régions le même jour.