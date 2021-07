Les vidéos d’Olivia Rodrigo refait surface soulèvent des questions d’appropriation parmi les fans et les critiques

High School Musical: The Musical: The Series La star Olivia Rodrigo a connu une année dynamite en 2021, prenant le contrôle des voies aériennes avec son premier album Sour. Alors que la pop star a profité de son ascension fulgurante, cela a également conduit à une surveillance accrue et à la refonte de certaines vidéos de Rodrigo utilisant un “blaccent” exagéré et l’anglais vernaculaire afro-américain (AAVE), qui a été popularisé en argot Internet avec des phrases comme “Je être tendance” et “AF émotionnel”. Cela a déclenché un débat sur Twitter, de nombreuses personnes soulignant que Rodrigo s’appropriait et bénéficiait de la culture noire d’une manière que les personnes de couleur ne pourraient pas.

Un problème majeur que les gens avaient était le double standard. “Je pense que le problème ici est le double standard”, a tweeté une personne. “C’est cool et tendance pour les non-noirs de parler comme ça, mais les noirs sont toujours réprimandés pour avoir utilisé aave même s’ils l’ont inventé.” La plupart demandaient à Rodrigo, qui a 18 ans, de prendre ses responsabilités et d’apprendre de ses erreurs passées.

olivia rodrigo utilise constamment AAVE et ça me fait chier. le blaccent… pic.twitter.com/R3RmcFdjs0 – GiGi (@beytilldawn) 28 juillet 2021

“Je peux voir pourquoi les gens ne pensent pas que ce soit si grave, mais pour moi, c’est juste ennuyeux car en fin de compte, les Noirs sont définitivement discriminés pour avoir utilisé AAVE”, a écrit un autre critique. “Techniquement, elle ne fait de mal à personne MAIS elle perpétue un certain désordre.” Une autre personne a souligné “Savez-vous combien d’enfants noirs de mon école ont été informés qu’ils n’auraient jamais ou n’équivaudraient jamais à rien parce qu’ils parlent comme ça?” Les gens ont comparé ce nouveau contrecoup aux critiques récentes qui ont été adressées à sa collègue pop star Billie Eilish, et finalement, les gens semblent espérer que Rodrigo grandit grâce aux commentaires qu’elle reçoit en ligne.

Cependant, d’autres ont été plus indulgents envers les erreurs de Rodrigo, soulignant que l’argot AAVE était devenu si répandu en ligne, en particulier TikTok, qu’il serait presque impossible pour quelqu’un de la génération Z de ne pas en prendre. “Bien que je comprenne d’où vient tout le monde à ce sujet, je pense qu’une grande partie de cet argot qu’elle utilise provient des médias sociaux (principalement tiktok) ces jours-ci, et j’ai l’impression qu’il est adapté à tant de vocabulaire ppls”, a répondu une personne . “tu ne peux pas t’en éloigner :/ (venant d’une femme noire).”

“Olivia est une enfant qui grandit à une époque où la culture noire influence tellement la société au point que les gens ne savent même pas qu’ils sont influencés par la culture noire”, a écrit un autre défenseur. « « L’argot de la génération z » n’est littéralement que l’AAVE qui devient de plus en plus populaire.” Rodrigo n’a pas encore répondu aux critiques, mais j’espère que ces commentaires ouvriront une discussion constructive sur l’appropriation culturelle et à qui elle profite injustement.