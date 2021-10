Les vidéos officielles One UI 4 montrent à quoi s’attendre

Luke Pollack / Autorité Android

TL;DR

Deux vidéos officielles de Samsung montrent à quoi s’attendre de One UI 4. Les vidéos confirment que la correspondance automatique des couleurs de Material You est en route. Nous ne savons pas quand Samsung lancera la version stable du logiciel, mais cela ne peut pas être loin.

Pour vous enthousiasmer, Samsung a publié deux vidéos sur les fonctionnalités de One UI 4, c’est ainsi que la mise à jour Android 12 atterrira sur ses appareils. Comme on pouvait s’y attendre, One UI 4 reprend les fonctionnalités de base d’Android 12 mais les « Samsung-ifie » nous laissant avec un nouveau skin Android, mais toujours familier.

La plus grande confirmation de la vidéo est que l’outil de correspondance automatique des couleurs de Material You arrive sur les téléphones Samsung. Cela signifie que les accents de couleur dans l’interface du téléphone correspondront / compléteront le fond d’écran de votre téléphone. C’est quelque chose que nous avons supposé arriver à la version stable de One UI 4, mais maintenant nous le savons avec certitude.

Découvrez les deux vidéos par vous-même ci-dessous.

Introduction à One UI 4: Partie I

Introduction à One UI 4: Partie II

Quand arrive-t-il aux téléphones?

Nous n’avons aucune idée concrète du moment où nous verrons One UI 4 arriver dans une version stable sur les appareils Samsung. Cependant, nous sommes relativement certains qu’il atterrirait sur la série Galaxy S21 en novembre ou peut-être début décembre. Il arriverait également probablement à d’autres produits phares de Samsung 2021 peu de temps après son arrivée sur la série Galaxy S21.

Pour les produits phares de 2020, vous verrez probablement One UI 4 au début de 2022. Les modèles de milieu de gamme et les modèles à petit budget le verraient ensuite quelque temps après.