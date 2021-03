Les vidéos spectaculaires de l’éruption du volcan islandais (et aussi en direct)

25/03/2021 à 16:26 CET

Le 19 mars, l’éruption a commencé dans la fissure volcanique de Fagradalsfjall, plus précisément à Geldingadalir, et depuis lors, un véritable pèlerinage de volcanologues curieux et amateurs semble avoir commencé. Le résultat de cet intérêt pour la géologie ou, tout simplement, du fait d’un spectacle aussi bouleversant, sont les nombreuses vidéos et photographies qui commencent à proliférer sur les réseaux.

Dans cette vidéo géniale Vous pouvez voir un vol bas effectué par un drone au-dessus du cône du volcan, dont la taille augmente chaque jour qui passe, quoique assez modestement par rapport aux autres éruptions.

Dans cette autre vidéo vous pouvez voir un autre survol du cône volcanique, tout aussi impressionnant. On peut voir comment le magma jaillit de l’intérieur de la Terre et libère sa matière incandescente.

Cependant, il existe également des caméras qui offrent un direct rigoureux sur ce qui se passe dans cette région d’Islande. Dans ce lien, vous pouvez voir ce qui se passe dans le volcan en ce moment même.

Quant à l’éruption elle-même, elle continue de se développer assez calmement, sans qu’aucun dommage matériel ou personnel ne soit enregistré. En tout état de cause, l’afflux massif de visiteurs a conduit l’Administration islandaise à émettre de sérieux avertissements pour éviter des attitudes dangereuses de la part des randonneurs qui pourraient mettre leur vie en danger.

Cela peut vous intéresser: Le volcan islandais, inactif depuis 800 ans, entre en éruption