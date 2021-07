Les vidéos TikTok seront désormais trois fois plus longues

Nous avons vu de nombreux excellents téléphones au premier semestre, tels que la série Samsung Galaxy S21, la gamme Mi 11 de Xiaomi et la famille OnePlus 9. Mais de nombreux autres appareils sont attendus au second semestre 2021, allant des produits phares traditionnels aux téléphones plus éclectiques. Alors, quels téléphones les lecteurs d’Android Authority […] More