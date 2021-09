Les vieux fantômes de l’Atlético rencontrent les nouveaux à San Siro

27/09/2021

San Siro n’est pas exactement un stade qui rappelle de bons souvenirs aux fans de matelas. Beaucoup de cœurs ont été brisés lorsqu’ils ont vu l’Atlético tomber en finale de la Ligue des champions 2016. Le deuxième en trois ans, le deuxième contre le Real Madrid. De vieux fantômes qui seront retrouvés par plusieurs des personnes présentes demain au stade de Milan.

Les hommes de Simeone ont une finale, déjà lors de la deuxième journée, contre les “rossoneri” qui ont déjà mis Liverpool en difficulté à Anfield. Précisément, le revers de Porto le premier jour a été l’un des premiers signes qu’Atleti n’a pas à se soucier des anciens, mais des nouveaux fantômes.

Samedi dernier, l’équipe rojiblanco est tombée aux mains d’Alavés. Sa première défaite de la saison qui n’est pas survenue, par exemple, à Getafe, car la vierge est descendue au Colisée et un sensationnel Suárez a marqué un doublé dans les phases finales du match. A Mendizorroza, les fissures qui ont été vues contre Porto ou l’Athletic Club ont été complètement ouvertes. Aucun signe du champion de la ligue de l’année dernière.

Les ‘rouges’ arrivent

Dans l’un des groupes de la mort de cette édition des Champions, L’Atlético de Madrid est voué à gagner aujourd’hui à San Siro. Les deux prochains jours sont contre Liverpool, le rival le plus direct, et ne pas arriver avec quatre points sur six dans les deux confrontations avec l’équipe de Klopp pourrait déclencher plus d’une alarme à Wanda.

Attention car Milan n’est pas celui de l’histoire récente. Ajouter 16 points sur 18 possibles en Serie A, est un sérieux candidat au ‘Scudetto’ et arrive avec un Brahim à double motivation. Ancien joueur du Real Madrid, l’Espagnol avait déjà averti l’équipe de Simeone lors du dernier match de championnat avec un but salvateur pour Pioli. L’entraîneur italien a su faire des rotations. Quelque chose que Simeone fera sûrement demain. Déplacez l’équipe. Et le grand sacrifice peut être Antoine Griezmann. Cholo a essayé Correa à la place. De plus, il est supposé que l’entraîneur argentin changera le dessin et pariera sur un 4-4-2 et j’ai abandonné le 3-5-2.

Les files d’attente probables

Milan: Maignan ; Calabre, Tomori, Romagnoli, Theo ; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim, Rebic ; Giroud

Sportif: Oblak ; Trippier, Giménez, Hermoso, Lodi ; Llorente, Koke, Kondogbia, Carrasco ; Suarez, Correa.