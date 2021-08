Les vieux jeux Mega Man réinventés avec de nouveaux graphismes

Depuis un petit moment maintenant, le créateur d’Owlboy, Simon S. Andersen, travaille sur un projet personnel dans lequel il prend des jeux Mega Man anciens et obscurs et leur donne une couche de peinture fraîche, bien qu’injouable.

Plus précisément, il a examiné les versions PC de Mega Man 1 et 3, qui ressemblaient à de la merde et étaient très étranges car Mega Man 3 sur PC était une suite autonome qui n’est jamais apparue sur console et n’a jamais eu de Mega Man 2 sur PC pour précéder il.

En s’inspirant d’eux, il s’est moqué de quelque chose de nouveau, et comme quiconque a déjà joué ou même vu Owlboy pourrait probablement le prévoir, cela a l’air incroyable.

En tant que projet de loisir, j’ai créé des maquettes d’un jeu qui unifierait les deux jeux en un seul, en utilisant initialement les restrictions NES. J’ai fait cela assez longtemps pour que les re-conceptions soient devenues le look reconnu du jeu dans de nombreux cercles et ont engendré plusieurs projets dérivés de tiers. En regardant mes anciennes maquettes, j’ai toujours eu l’impression que je pouvais faire beaucoup plus si je ne me limitais pas à le faire fonctionner sur du matériel NES. J’ai donc retravaillé l’ensemble du réglage à partir de zéro sans limitations. C’est le résultat. J’ai visé une résolution quelque part entre une SNES et une PSX. Un large-SNES. Les effets sonores sont basés sur des échantillons compressés MM et R&F.

C’est l’une des vidéos les plus “c’est ainsi que je me souviens de ces jeux, pas à quoi ils ressemblaient réellement” que j’aie jamais vues. Malheureusement, avant d’être trop excité et de commencer à vous demander quand exactement vous pourrez jouer à ça, ou du moins à quelque chose qui ressemble à ça, notez que ce n’est pas un jeu en développement, c’est juste un projet qu’Andersen a un peu de plaisir avec.