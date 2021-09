Les vieux tweets d’Ariana Grande sur Kelly Clarkson et ‘The Voice’ refont surface alors qu’elle fait ses débuts

Apparemment, Kelly Clarkson et Ariana Grande ont toujours été de grandes fans l’une de l’autre. Les deux sont actuellement juges de l’émission de concours de chant, The Voice. Et les deux ont des voix puissantes. Heureusement, d’anciens Tweets de Clarkson et Kelly ont refait surface, ce qui permet aux fans de savoir qu’il n’y a absolument aucune concurrence entre les deux chanteurs.

D’accord, qui diable est cette fille et d’où vient-elle ?, a commencé Kelly dans un Tweet de 2013. « Quelqu’un vient de m’envoyer ça et wow, c’est une tueuse et elle n’a que 19 ans ? » Clarkson a parlé d’une vidéo de Grande en train de jouer. Grande n’a pas tardé à répondre. “OMG, c’est moi. Salut Kelly Clarkson, merci. Je t’aime.”

omg regarde le chemin parcouru par ariana grande 🥺🥺 @NBCTheVoice #thevoicepremier #TheVoice #TeamAriana pic.twitter.com/IOH5rqd9rp – n LE PLUS DRLE (@arnickisvalue) 21 septembre 2021

Les deux ont formé un lien spécial depuis qu’ils sont devenus co-juges sur The Voice. Il est difficile d’ignorer l’immense talent. Ils ont même partagé la scène. L’interprète de “Almost Is Never Enough” a chanté aux côtés du vainqueur d’American Idol. Les débuts de Grande sur The Voice ont eu lieu le 20 septembre. Pour célébrer, elle et Kelly ont fait équipe pour un duo du tube d’Aretha Franklin “Respect”, qui a été enregistré à l’origine par Otis Redding. La foule est devenue folle.

Grande a apprécié son temps jusqu’à présent dans l’émission, disant à Clarkson à propos de son équipe sélectionnée: “Je suis obsédée par mon équipe. Je leur parle tout le temps”, a-t-elle déclaré. “J’ai enfreint toutes les règles dans mon contrat. Je leur parle à tous, tout le temps. Je leur fais un DM. Ils me disent : ‘Tu n’es pas censé faire ça.’ Et je me dis ‘Désolé.'” Oh, et apparemment, elle “envoie des trucs à l’hôtel” pour son équipe tout le temps, ce qui EST TELLEMENT GENTIL, UGH !

De plus, cela semble être l’un des meilleurs concerts de la carrière de Grande jusqu’à présent, déclarant à Kelly: “J’adore voir le talent qui est dans la série et apprendre à connaître ces artistes et travailler avec eux. C’est juste, comme, un très spécial expérience pour pouvoir partager une partie de ce que nous avons appris et pu faire dans nos vies avec ces artistes qui veulent juste faire la même chose. C’est une opportunité vraiment spéciale de pouvoir partager cela avec les gens. dans cette position est vraiment intéressant.”