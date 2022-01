Les vigiles de Dueling DC pour le 6 janvier montrent à quel point les divisions sont profondes lors de l’émeute du Capitole

Des veillées de duel ont eu lieu à Washington DC jeudi soir pour marquer le premier anniversaire de l’émeute du Capitole, mettant l’accent sur un affrontement plus important sur ce que les gens pensent qui s’est réellement passé ce jour-là.

Un petit groupe sympathique aux émeutiers s’est rassemblé devant une prison où certains d’entre eux sont détenus. Les participants ont reflété les efforts de certains pour minimiser la gravité du siège du Capitole l’année dernière qui a perturbé la certification de l’élection présidentielle de 2020.

Au Capitol Reflecting Pool, une foule anti-Trump beaucoup plus nombreuse s’est rassemblée, critiquant les efforts de l’ex-président pour saper les résultats de la course qu’il avait perdue et qualifiant la philosophie derrière l’émeute de danger pour la démocratie américaine.

Moins de 20 personnes se sont rassemblées lors d’un rassemblement « Justice 4 J6 » au centre de détention central de Washington DC, où l’organisateur Matt Braynard a comparé les personnes arrêtées le 6 janvier au prisonnier politique devenu président sud-africain Nelson Mandela.

« Mandela a été emprisonné mais il en est ressorti plus fort », a déclaré Braynard. « Quel grand homme d’État est dans la prison derrière nous en ce moment, qui surmontera cette grave injustice et deviendra un jour un grand leader ? »

Braynard, qui a déclaré qu’il était un ancien assistant de campagne de Trump, a également ignoré la faible participation au rassemblement – ​​affirmant que c’était le début d’un mouvement plus important.

« Le mouvement anti-apartheid a été rejeté à cause de petites veillées comme celle-ci, mais nous allons persister », a-t-il déclaré. « Nous n’allons pas laisser les souffrances de ces personnes être oubliées.

Mary Pollard, 68 ans, a déclaré qu’elle avait voyagé de Mexico, NY pour exiger la libération des émeutiers.

« Je pense que quelque chose ne va vraiment pas lorsque des personnes sont détenues sans procédure légale régulière », a déclaré Pollard. « Un an, c’est long à être détenu dans une cellule sans savoir de quoi on est accusé.

Il ne semble pas y avoir eu de cas d’émeutiers détenus sans inculpation.

Avec le recul, Pollard s’est souvenu avec émotion du siège du Capitole, en disant « J’y étais le 6 janvier et j’ai adoré ça. »

La journée signifiait quelque chose de très différent pour certains des quelques centaines rassemblés à travers la ville sur les rives du bassin réfléchissant.

« J’étais ici il y a un an, le 6 janvier, où j’ai été agressé et agressé par des partisans de Trump », a déclaré Nicky Sundt, 67 ans. « Je suis transgenre et j’ai fait l’objet de remarques transphobes. Mais si vous vivez dans la peur, ils gagnent, c’est pourquoi je suis de retour aujourd’hui.

Sundt serrait une pancarte avec un dessin représentant Trump tatoué d’une croix gammée et un message qui disait « un danger clair et présent ».

« Trump et ses partisans représentent un danger pour notre démocratie », a déclaré Sundt.

Le résident du Maryland, Bill Wood, tenait une pancarte avec un dessin de Trump jeté dans les toilettes.

« Si j’avais apporté cette pancarte à cette ‘loonfest’ l’année dernière, ils m’auraient battu ou tué », a déclaré Wood, 69 ans. « Nous sommes ici pour dire que la démocratie est importante et que Trump ne peut pas s’en tirer en incitant criminellement à une émeute.

« Trump et ses partisans croient qu’ils peuvent organiser une insurrection et s’en tirer parce qu’ils sont blancs et de la classe moyenne », a-t-il poursuivi. « S’ils étaient jeunes, ils auraient été battus et s’ils étaient noirs, ils auraient été abattus. »

La fissure entre les démocrates et les républicains était également évidente lors de la célébration de l’anniversaire du 6 janvier, la politique américaine restant fortement polarisée un an après l’émeute.

Les démocrates ont organisé de nombreux événements et accusé les républicains de ne pas avoir condamné les efforts de Trump pour saper les élections. Les républicains ont accusé les démocrates d’essayer d’utiliser la journée pour alimenter leur propre agenda politique.

Plus de 700 personnes ont été inculpées dans l’émeute jusqu’à présent et d’autres accusations pourraient encore être à l’horizon. Jusqu’à présent, 71 personnes ont été condamnées, dont beaucoup pour délit, selon l’Associated Press.

Plus de 140 policiers ont été blessés par la foule.