Les Vikings ne peuvent pas jouer la sécurité s’ils veulent changer leur saison

Avec un peu plus de quatre minutes à jouer dans le match de dimanche, Mike Zimmer s’est installé au point le plus nerveux de la compétition. Les Chargers venaient de réduire l’avance des Vikings à sept, 27-20, et l’entraîneur-chef des Vikings ne voulait pas que son équipe soit conservatrice dans les derniers instants. Cette approche n’a de toute façon pas fonctionné pour le Minnesota cette saison – six des sept premiers matchs des Vikings ont été décidés par une possession, et seulement deux avaient réussi. Une défaite contre les Chargers les mettrait trois matchs sous la barre des 0,500, compromettant leurs chances en séries éliminatoires et peut-être le travail de Zimmer.

Zimmer ne s’inquiéta pas. Il a livré un message clair à Klint Kubiak, son coordinateur offensif de première année.

« Soyez agressif ici », a déclaré Zimmer à Kubiak, « et essayez d’aller marquer. »

Avec le Minnesota face aux troisième et sixième, Kubiak a tenu compte de l’ordre de Zimmer. Il a composé un jeu de passes avec le joueur étoile Justin Jefferson striant le long de la ligne de touche proche. Le quart-arrière Kirk Cousins ​​a fait une chute rapide de trois pas avant de lancer un lancer de l’épaule arrière à Jefferson, qui a battu une seule couverture et a fait une capture acrobatique en se tortillant dans les airs pour taper du pied vers l’intérieur.

Quatre jeux plus tard, les Vikings ont affronté les troisième et -20. Kubiak a appelé un autre jeu de passes verticales, et Cousins ​​a trouvé le receveur Adam Thielen sur un modèle de rupture pour un gain de 18 verges, mettant en place un quatrième et deux potentiellement décisif pour le match. Dalvin Cook a pris un coup à droite et a glissé sur le bord pour convertir le premier essai et sceller la victoire 27-20 du Minnesota. Les points n’étaient pas nécessaires, car les Vikings ont fondu le reste de l’horloge.

« Nous avons eu ce sentiment d’urgence que nous devons y mettre fin et ne pas leur donner une chance », a déclaré l’ailier rapproché Tyler Conklin, qui a attrapé deux touchés dimanche. « C’est ce que nous avons ressenti en tant qu’offense, que nous allions prendre ce match en main et le clore. »

L’approche agressive de Zimmer a porté ses fruits, ouvrant la porte au Minnesota pour s’appuyer sur une victoire cruciale au début de la seconde moitié d’une année cruciale. La semaine dernière, après une deuxième défaite consécutive, Zimmer était catégorique avec son équipe sur combien il déteste perdre, et comment ils devaient commencer à voir des résultats positifs pour leurs efforts. Il a insisté tout au long de la semaine d’entraînement sur le fait que les Vikings seraient agressifs sur la route contre l’une des équipes les plus agressives de la NFL, les Chargers. Il a anticipé que Los Angeles prendrait des risques et a décidé que son attaque devait élever son niveau de jeu. Ou, du moins, développez son imagination, en particulier en étirant ses adversaires vers le bas dans le jeu de passes.

Les 4-5 Vikings sont de retour dans le tableau des séries éliminatoires de la NFC, à un match d’une place de joker malgré un début d’année cahoteux. Ils ont joué jusqu’au niveau de certains adversaires coriaces et jusqu’au niveau d’adversaires décevants, menant à un nombre extraordinaire d’affaires très disputées. Ces affrontements peuvent souvent donner l’impression d’être laissés au hasard, où un jeu ou une décision peut faire toute la différence. Zimmer n’a pas permis que cela se produise dimanche, implorant son équipe d’être décisive dès le départ.

Il était essentiel d’impliquer davantage Jefferson. L’ancien choix de première ronde de LSU avait enregistré cinq attrapés pour 90 verges et un point sur neuf cibles lors des deux défaites précédentes des Vikings. Kubiak a déclaré aux journalistes la semaine dernière qu’il devait « être plus conscient » de donner plus souvent le ballon à leur jeune star. Zimmer a parlé à Jefferson individuellement la semaine dernière, lui disant qu’il avait besoin d’une bonne semaine d’entraînement avant d’affronter Los Angeles, car les Vikings prévoyaient de faire un effort concerté pour obtenir le ballon de Jefferson contre les Chargers.

« Nous avons fait une sorte de gros ajustement pendant les entraînements [last] semaine, juste en donnant le ballon aux meneurs de jeu quand ils en ont besoin », a déclaré Jefferson.

Cette responsabilité incombe à Cousins, qui cette saison a été en sécurité avec le football (il affiche un taux d’interception de 0,6% au plus bas de la ligue) et ne veut pas prendre de risques en aval, malgré l’enregistrement de nombres décents dans ces domaines et une paire de menaces de périmètre d’élite dans Jefferson et Thielen. Selon Pro Football Focus, Cousins ​​s’est classé 27e pour le taux de passes profondes (20 mètres ou plus) en entrant dimanche :

Kirk Cousins ​​Passage en profondeur

Taux de réussite de l’année (plus de 20 Yds) (classement parmi les QB qualifiés) Taux d’achèvement de la réussite profonde Taux d’achèvement des fenêtres étroites Taux d’achèvement sur les rétrogradations non PA aDOT sur les rétrogradations non PA Parmi les QB qualifiés) Taux d’achèvement de la réussite en profondeur Taux d’achèvement du taux de lancement des fenêtres étroites sur les abandons non PA aDOT sur les abandons non PA

2021

9,5% (25e) 46,2% (7e) 14,7% (21e) 67,2% (9e) 7,2 (t-25e)

2020

12,6 % (t-13e) 43,1 % (14e) 16,1 (19e) 69,7 (6e) 8,3 (13e)

2019

13,7 % (t-11e) 39,3 % (19e) 12,8 (34e) 67,8 (4e) 7,9 (21e) Statistiques entrant dans la semaine 10 ; Données via PFF, NextGen Stats

« Je pense qu’il doit parfois être agressif avec le football », a déclaré Zimmer dimanche.

Cousins ​​est plus à l’aise en dehors du jeu, mais les Vikings n’utilisent pas de faux jeux aussi souvent cette saison que ces dernières années. Et lorsque le Minnesota a composé des passes de jeu, Cousins ​​lance à des profondeurs étonnamment peu profondes:

Vikings sur Play-action

Taux d’action de jeu de la saison—Pourcentage de dropbacks Taux d’achèvement des tentatives d’action de jeu Profondeur moyenne de la cible (aDOT) sur les laissez-passer d’action de jeu Taux d’action de jeu de la saison—Pourcentage de taux d’achèvement des abandons des tentatives d’action de jeu Profondeur moyenne de la cible (aDOT ) sur les Passes Play-action

2021

23,3% (23e) 71,4% (8e) 6,7 (28e)

2020

28,7 % (11e) 62,6 % (23e) 10,0 (t-9e)

2019

31,4 % (5e) 71,8 % (5e) 9,3 (t-12e) Statistiques entrant dans la semaine 10 ; Données via PFF

« Il doit faire confiance à tout le monde », a déclaré Zimmer à propos de Cousins. «S’il doit fredonner un couple là-dedans et qu’il y a un pourboire ou quelque chose du genre, qu’il en soit ainsi. C’est pourquoi nous sommes une équipe.

Les Vikings ont appelé le jeu sur seulement 11 des 40 retours en arrière de Cousins ​​dimanche, et il a principalement trouvé des récepteurs dans les zones courtes du terrain lors de tels appels. Mais Cousins ​​a complété deux des trois passes de 20 verges ou plus contre les Chargers (les deux à Jefferson), un signe encourageant qu’il embrasse la mentalité de Zimmer.

« Je pense que nous avons été agressifs, pour la plupart », a ajouté Cousins ​​dimanche. « Je pense que cela a donné quelques occasions supplémentaires de descendre sur le terrain. »

Au départ, lancer le jeu de passes s’est avéré difficile. Los Angeles a fréquemment fait pression sur Cousins ​​(il a été touché six fois et limogé deux fois), et des pénalités offensives ont parfois fait perdre du temps à l’offensive des Vikings. Mais Zimmer s’attendait – et apparemment exigé – que l’offensive du Minnesota trouve un moyen de surmonter les obstacles.

« Si vous avez un deuxième et un 18 ou quoi que ce soit, nous devons envoyer le ballon vers le terrain », a déclaré Zimmer. « Vous ne pouvez pas simplement lancer des lancers de 5 mètres. Certains d’entre eux sont dictés par la situation du jeu et, malheureusement, par les pénalités. »

Cousins ​​a complété 25 des 37 passes pour 294 verges et deux scores. Il a réussi une profondeur de cible moyenne de 6,8 (aDOT) dimanche (correspondant à sa moyenne de la saison, qui est à égalité au troisième rang parmi les passeurs qualifiés). Mais il y a eu plusieurs moments où Cousins ​​a fait confiance à ses récepteurs vedettes, les trouvant à la fois le long du périmètre et au milieu du terrain, et profitant de couvertures uniques lorsque l’occasion se présentait :

Jefferson a réussi neuf attrapés pour un sommet de 143 verges sur 11 cibles. Thielen a ajouté cinq attrapés pour 65 verges sur sept cibles.

« Ce match, nous avons insisté pour me donner le ballon, me donner l’opportunité de monter et de jouer », a déclaré Jefferson. « Je suis vraiment reconnaissant pour cela et pour avoir fait ces pièces. »

Justin Jefferson a profité de la couverture des Chargers CB Tevaughn Campbell, attrapant ses 5 cibles sur 100 verges alors que Campbell était le défenseur le plus proche. *4e plus grand nombre de verges allouées à un receveur en tant que défenseur le plus proche dans un match cette saison#MINvsLAC | #Skol pic.twitter.com/ROfhSUf3rG – Statistiques de la prochaine génération (@NextGenStats) 15 novembre 2021

Les Vikings ont également bénéficié d’une performance agressive de leur défense. Malgré l’absence de plusieurs joueurs clés, tels que la sécurité Harrison Smith, le secondeur Anthony Barr et le joueur de ligne défensive Michael Pierce, le Minnesota a régulièrement traqué le quart-arrière des Chargers Justin Herbert, enregistrant deux sacs et six coups sûrs QB, et éliminant Herbert une fois. L’unité a été à la hauteur de son non. 8 facturation dans les cotes défensives DVOA de Football Outsiders en empêchant les Chargers de marquer plus de 20 points dimanche.

On ne sait pas si cette victoire est un modèle que les Vikings peuvent reproduire. Selon le Football Power Index d’ESPN, le Minnesota a joué le 10e programme le plus difficile jusqu’à la semaine 10, mais a la 13e liste la plus facile restante. Idéalement, les Vikings éviteraient de participer à plus de concours à un score, et leur jeu de passes propulsé par les étoiles devrait pouvoir les aider. Quoi qu’il en soit, Zimmer et ses joueurs pensent que le courage développé en jouant dans tant de matchs serrés sera payant.

« Pour être dans ces matchs serrés au début de la saison – et vous en perdez, vous en gagnez – mais en tant qu’équipe, vous voulez devenir chaud au bon moment », a déclaré Conklin. « Vous voulez apprendre à gagner ces matchs. Donc le fait que nous y soyons beaucoup et que nous apprenions à les gagner et à surmonter l’adversité et à gagner les plus difficiles sera vraiment bénéfique pour nous à long terme.

Inscrivez-vous à la newsletter The Ringer