Les Vikings soulagés que l’épisode de santé mentale d’Everson Griffen se termine «pacifiquement»

Les Vikings du Minnesota ont fait du soutien à la santé mentale une priorité organisationnelle, un investissement qui n’est devenu plus important qu’avec Everson Griffenl’expérience effrayante de il y a trois ans.

L’état de maladie mentale ne disparaît jamais vraiment, comme l’ont rappelé les Vikings mercredi. L’équipe a été soulagée lorsque Griffen est sorti de chez lui sans incident quelques heures après avoir appelé le 911 avec frénésie, croyant que les gens essayaient de le tuer.

« Nous pensons avec la situation que nous lui avons apporté l’aide nécessaire dont il a besoin », a déclaré le directeur général Rick Spielman mentionné. « Il est pris en charge par des professionnels de la santé.

L’ailier défensif des Vikings du Minnesota Everson Griffen se tient sur le terrain pendant la seconde moitié d’un match de football de la NFL contre les Lions de Detroit, le 10 octobre 2021, à Minneapolis. (AP Photo/Bruce Kluckhohn, dossier)

Les Vikings ont un plan d’action d’urgence qu’ils ont amélioré en 2018 après que Griffen a eu besoin de soins à la suite d’une situation tout aussi effrayante et a pris un congé de cinq matchs pour récupérer. Le plan s’est avéré utile après que les messages du milieu de la nuit publiés par Griffen sur Instagram aient rendu public son combat.

Griffen a posté des captures d’écran de messages texte urgents à son agent, Brian Murphy, c’étaient des appels à l’aide parce qu’il a dit que les gens essayaient de le tuer. Il a également publié une vidéo le représentant avec une arme à feu – il a dit qu’elle avait été achetée légalement – ​​alors qu’il se déplaçait dans sa maison à Minnetrista, une banlieue au bord d’un lac à l’ouest de Minneapolis. Ces messages ont été supprimés.

« Nous avons les ressources nécessaires pour que, lorsqu’il y a des problèmes qui surviennent, nous puissions nous soutenir les uns les autres et prendre soin les uns des autres », a déclaré Spielman environ deux heures après que Griffen a été emmené en ambulance à un établissement de santé pour le traitement.

La police de Minnetrista, dans un communiqué de presse, a déclaré que les agents avaient répondu à un appel au 911 à 3 heures du matin de Griffen à sa résidence. Griffen a déclaré lors de l’appel au 911 qu’il y avait des intrus dans la maison et qu’il a tiré un coup de feu mais que personne n’a été blessé. A l’arrivée de la police, aucun intrus n’a été localisé. Les agents qui ont répondu ont déterminé que Griffen était seul dans la maison.

Les Vikings ont envoyé des psychologues travailler avec la police pour le faire sortir. Les Vikings ont annoncé que la situation « se terminait pacifiquement » avec Griffen sortant près de 11 heures après l’appel au 911. Spielman campait à l’extérieur, facilitant la communication et priant pour le meilleur.

« Je ne peux pas vous dire à quel point nous sommes chanceux d’avoir l’équipe de santé mentale en place qui était là avec moi et de regarder les groupes d’application de la loi et comment ils ont géré la situation », a déclaré Spielman. « J’étais, je ne veux pas dire abasourdi ou surpris, mais tellement impressionné par la façon dont tout le monde a travaillé ensemble et géré une situation très difficile. »

Les Vikings ont cité le bureau du shérif du comté de Hennepin, le bureau du shérif du comté de Carver, le service de police de Minnetrista et le service de police d’Orono pour leur « réponse rapide et leur dévouement » pour assurer la sécurité de Griffen.

Griffen, un choix à trois reprises au Pro Bowl, a raté cinq matchs en 2018 alors qu’il s’occupait de sa santé mentale.

Selon la police de l’époque, Griffen avait fait des commentaires sur des personnes qui tentaient de le tuer. Il a été impliqué dans une perturbation la veille d’un match dans un hôtel local, puis s’est présenté plus tard torse nu à son coéquipier Trae Waynes loger. Griffen a été emmené à l’hôpital, mais il a sauté de l’ambulance à un moment donné avant que la police ne le fasse revenir.

Everson Griffen # 97 des Vikings du Minnesota regarde pendant l’avant-match contre les Lions de Detroit au US Bank Stadium le 10 octobre 2021 à Minneapolis, Minnesota. (Photo par Elsa/.)

Griffen n’a jamais été arrêté ou soupçonné d’avoir commis des crimes, mais il a subi une évaluation de sa santé mentale. Il a ensuite pris un congé avec le soutien de l’équipe, revenant plus tard dans la saison et terminant avec 5 ½ sacs en 11 matchs. Dans une interview deux ans plus tard avec le réseau NFL, Griffen a déclaré qu’il avait passé les trois derniers mois de cette saison 2018 à vivre dans une maison sobre.

Après deux victoires consécutives qui ont donné aux Vikings le contrôle d’une place en séries éliminatoires, l’ambiance était sombre dans les locaux de l’équipe. Revenir Dalvin cuisinier et tacle défensif Sheldon Richardson tous deux ont déclaré qu’ils avaient essayé de joindre Griffen sur son téléphone, mais qu’ils n’avaient pas eu de ses nouvelles lorsqu’ils se sont adressés aux journalistes avant l’entraînement.

« Nous essayons juste de nous assurer qu’il va bien », a déclaré Cook. « C’est notre frère d’abord, et nous voulons nous assurer que sa famille va bien et nous assurer qu’il reçoit le traitement approprié et l’amour dont il a besoin pour traverser le temps qu’il traverse en ce moment. »

Dit co-coordinateur défensif André Patterson, qui a entraîné Griffen sur la ligne défensive pendant sept ans : « Everson est comme un petit frère pour moi. Je veux juste qu’il soit en sécurité.

Griffen a rejoint les Vikings cette saison après avoir joué pour Dallas et Detroit en 2020. Il a joué pour le Minnesota de 2010 à 19 après avoir été repêché au quatrième tour de l’USC. Le joueur de 33 ans compte cinq sacs en neuf matchs cette saison.

Griffen et sa femme, Tiffany, ont trois enfants. Il lui a rendu un hommage émouvant sur Instagram mardi, en l’honneur de l’anniversaire de leur plus jeune enfant, 4 ans. Sébastien.

Les Vikings se concentraient sur le bien-être de Griffen, pas sur son absence de l’alignement, mais leur ligne défensive est déjà épuisée. Quant à savoir si Griffen jouerait dimanche lorsque les Vikings affronteront les 49ers de San Francisco, entraîneur Mike Zimmer a déclaré: «Non, ce n’est vraiment pas notre préoccupation en ce moment. Il s’agit vraiment de lui.

Tacle défensif Dalvin Tomlinson a été placé sur la liste de réserve COVID-19 mardi et ne jouera pas contre les 49ers. Tacle de nez Michael Pierce s’est blessé au coude il y a près de deux mois et manquera au moins un match de plus. Ailier défensif Danielle Chasseur est sorti pour la saison avec un muscle pectoral déchiré.

