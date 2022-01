Les viles diatribes de la prison de la belle-mère de Star Hobson ont révélé « Je n’ai pas pleuré après l’avoir assassinée » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Savannah Brockhill, 28 ans, a été condamnée à la prison à vie l’année dernière pour le meurtre de Star. Elle est emprisonnée au HMP Styal, dans le Cheshire, Brockhill, où elle a également plaisanté avec d’autres détenus sur le meurtre d’autres enfants, a-t-on affirmé.

Star n’avait que 16 mois lorsque Brockhill l’a tuée chez elle.

L’ancienne détenue Amy Louise Cowan, qui a été libérée sous licence cette semaine, a déclaré avoir entendu Brockhill plaisanter en disant qu’elle n’avait pas pleuré après le meurtre du Star et aussi au sujet du meurtre de trois autres enfants le jour du Nouvel An, rapporte Sunday People.

Elle a dit qu’elle nettoyait l’aile de la prison où Brockhill est détenu lorsqu’elle a entendu les mots choquants.

Amy a déclaré: « Savannah est froide et insensible. Je ne l’ai jamais vue pleurer. »

La femme de 29 ans, qui a été emprisonnée pendant 18 mois en avril dernier pour vol et menace d’une personne avec un article tranchant ou à lame, a ajouté : « Elle a dit qu’elle en avait marre que des détenus défoncent sa porte et crache dans sa nourriture et que elle ne s’en souciait plus. »

Cowan a également déclaré que Brockhill était en colère contre la phrase prononcée contre Frankie Smith, la mère de Star, disant « ce n’est pas bien ».

Au cours du procès de Brockhill, Bradford Crown Court a entendu les détails des horribles blessures infligées à Star et de la façon dont elle a souffert entre ses mains et celles de Smith.

Le tribunal a appris que Star avait été « frappée, piétinée ou frappée à coups de pied » dans le ventre par sa belle-mère Brockhill tandis que sa mère Smith allait aux toilettes en septembre 2021.

Smith, qui purgerait sa peine dans une seule cellule aux côtés des » condamnés à perpétuité » à la prison de catégorie fermée du West Yorkshire après avoir été reconnue coupable d’avoir causé ou permis la mort du bambin, a été décrite comme une » femme marquée « .

Une source a déclaré à The Sun Online : « C’est une femme marquée et il ne faudra pas longtemps avant que quelqu’un l’atteigne.

« Elle est dans l’aile des condamnés à perpétuité, donc il y a beaucoup de femmes avec très peu à perdre qui l’attaqueront pour le prix de quelques barres de chocolat ou de produits de toilette. »

Amy a dit qu’elle avait bien connu Brockhill en prison et que son arrivée avait fait du bruit.

Elle a déclaré: « Nous avons passé presque tous les jours pendant des mois dans la salle de gym, à jouer au badminton et à nous entraîner ensemble.

« Quand elle est entrée dans l’aile, je n’ai jamais entendu la prison aussi bruyante de toute ma vie.

« Ils donnaient des coups de pied à sa porte et crachaient dans sa nourriture et à la fin, elle a entamé une grève de la faim et a été transférée dans une unité d’isolement pour sa sécurité.

« Je lui ai dit que nous ne pourrions jamais être amis, mais elle me faisait toujours confiance. »