Les villageois d’Animal Crossing mettent les joueurs en colère contre les cafards

Ah, ce moment distinctement gênant où la compagnie arrive à l’improviste et apprend que vous vivez dans une porcherie. C’est le pire.

Les joueurs d’Animal Crossing: New Horizons l’apprennent à leurs dépens, car la mise à jour 2.0 oblige les villageois à visiter votre maison au hasard chaque fois qu’ils en ont envie. Si vous ne vous êtes pas connecté depuis plusieurs mois, des cafards s’installeront dans votre humble demeure. Si les villageois remarquent votre nouveau dégoût, vos colocataires fuyants, ils vous rossieront verbalement. À juste titre, espèce de monstre désordonné.

Grâce à la mise à jour, de nombreux fans reprennent Animal Crossing: New Horizons pour la première fois depuis longtemps, ce qui entraîne de nombreuses rencontres gênantes susmentionnées. Ils inondent même les réseaux sociaux, a rapporté IGN jeudi.

Tex vient de m’appeler, saint moly… #ACNH pic.twitter.com/LuxNIzn93v – Animal Crossing World 🐦☕ (@ACWorldBlog) 4 novembre 2021

Maintenant, j’aime souligner les moments honteux des joueurs. Shamers, nous les appellerons. Et ces fans négligents d’Animal Crossing: New Horizons sont à la hauteur des pires d’entre eux. Découvrez ci-dessous certaines des réactions les plus désordonnées. Assurez-vous de nettoyer au préalable, de peur que vous ne vouliez vous aussi retrouver sur cette liste !

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.