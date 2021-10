Les villes britanniques averties de « s’adapter ou de mourir » car des inondations meurtrières se produiront « tôt ou tard » | Royaume-Uni | Nouvelles

Mercredi, l’Agence pour l’environnement (EA) soumettra son troisième rapport au gouvernement en vertu de la loi sur le changement climatique seulement 20 jours avant le début de la COP26 à Glasgow. Le document révèle que l’Angleterre s’attaquera inévitablement aux inondations qui pourraient tuer des centaines de personnes et détruire encore plus de maisons selon les prévisions de l’Agence.

Ce qui s’est passé en Allemagne et en Belgique au cours de l’été a été cité comme exemples de ce à quoi le Royaume-Uni devrait se préparer par le rapport.

Dans un communiqué, la présidente d’EA Emma Howard Boyd a partagé des mots apocalyptiques pour souligner à quel point le danger était proche et devrait être pris en considération immédiatement.

« Quelque 200 personnes sont mortes dans les inondations de cet été en Allemagne », a-t-elle déclaré.

«Cela arrivera tôt ou tard dans ce pays, quelle que soit la hauteur de nos défenses contre les inondations, à moins que nous ne rendions également les endroits où nous vivons, travaillons et voyageons résistants aux effets des conditions météorologiques plus violentes que l’urgence climatique apporte.

« C’est s’adapter ou mourir. »

Alors que le monde se dirige vers une augmentation de la température moyenne mondiale d’un peu moins de 3 °C d’ici la fin du siècle, le rapport indique que même une augmentation de 2 °C entraînerait des catastrophes naturelles.

Ils s’attendent à ce que le niveau de la mer à Londres augmente de 23 cm d’ici 2050 et de 45 cm d’ici 2080.

Les précipitations hivernales augmenteraient de 6 % d’ici les années 2050 et de 8 % d’ici les années 2080 (par rapport à 1981-2000) tandis que les précipitations estivales, au contraire, seraient en baisse d’environ 15 % d’ici les années 2050.

« La crise climatique est mondiale, mais ses impacts sont dans votre village, votre magasin, votre maison.

« L’action d’adaptation doit également faire partie intégrante du gouvernement, des entreprises et des communautés et les gens se demanderont bientôt pourquoi ce n’est pas le cas – surtout lorsqu’il est beaucoup moins cher d’investir tôt dans la résilience climatique que de vivre avec les coûts de l’inaction.

« Avec la bonne approche, nous pouvons être plus en sécurité et plus prospères.

« Alors préparons-nous, agissons et survivons.

« Si l’atténuation peut sauver la planète, c’est l’adaptation, la préparation aux chocs climatiques, qui sauvera des millions de vies.

« Choisir l’un plutôt que l’autre sur la base d’un simple calcul soit/ou, c’est comme dire à un oiseau qu’il n’a besoin que d’une aile pour voler. »

Les conclusions du rapport appellent tout le monde, des autorités locales aux propriétaires et aux entreprises, à prendre des mesures de base pour protéger leurs propres propriétés contre les inondations et à investir davantage dans des moyens naturels de réduire les risques d’inondation.

EA reconnaît que des milliards de livres ont été dépensés pour la défense contre les inondations – et que davantage est prévu.

En réponse, un porte-parole du ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (Defra) a déclaré : « Nous prenons des mesures énergiques pour améliorer la résilience au changement climatique dans l’ensemble du pays et de l’économie, et l’adaptation au changement climatique est intégrée dans les politiques de l’ensemble du gouvernement. .

« Nous utilisons également notre présidence de la COP26 pour favoriser l’adaptation au climat dans le monde entier, en protégeant les communautés et les habitats naturels. »

Defra affirme qu’il dépense actuellement 5,2 milliards de livres sterling pour protéger 336 000 propriétés contre les inondations et l’érosion côtière.