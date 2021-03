Les villes de la côte ouest éclatent de violence à l’occasion de l’anniversaire de Breonna Taylor

Les grandes villes de la côte ouest ont été parmi celles qui ont vu des émeutes et des manifestations samedi soir alors que les manifestants marquaient le premier anniversaire de la mort de Breonna Taylor lors d’une descente de police à Louisville, Kentucky.

Los Angeles, Seattle et Portland ont tous connu des affrontements entre la foule et la police, avec de nombreuses arrestations signalées.

À Los Angeles, des manifestants ont brisé les vitrines de magasins et lancé des pierres sur des policiers à Hollywood.

Des vidéos sur les réseaux sociaux ont montré des policiers en tenue anti-émeute près de l’intersection de Hollywood Boulevard et de Vine Street, près du Hollywood Walk of Fame. Une vidéo sur les réseaux sociaux montrait un manifestant sautant sur une voiture de police alors qu’elle filait.

Au moins un policier a été blessé dans les affrontements, a indiqué la police, selon un reportage diffusé à l’antenne par KNBC-TV à Los Angeles. L’état de l’officier n’a pas été signalé.

On ne sait pas si des manifestants ont été blessés.

Bed Bath and Beyond, une pharmacie CVS et un restaurant asiatique figuraient parmi les entreprises vandalisées par des émeutiers, selon KNBC et des vidéos sur les réseaux sociaux.

La police n’a pas immédiatement signalé si des manifestants avaient été arrêtés.

Auparavant, des centaines de manifestants avaient défilé et célébré pacifiquement la vie de Taylor à Hollywood et dans d’autres parties de la ville.

Seattle

À Seattle, des vidéos publiées sur les réseaux sociaux tôt dimanche ont montré que la police agissait de manière agressive contre les manifestants.

Dans une vidéo, des policiers à bicyclette font des arrestations, tandis qu’une autre vidéo montre des policiers dans une camionnette alors qu’ils suivent un groupe de manifestants.

Plus tôt, un violent affrontement a éclaté lorsque la police a utilisé du gaz poivré tout en se déplaçant contre une foule.

Un magasin Starbucks du centre-ville a été vu avec des fenêtres brisées et des messages peints à la bombe à l’extérieur.

La police surveillait également un groupe qui, selon elle, avait traîné des panneaux de construction et d’autres objets dans la rue dans le but apparent de bloquer des véhicules.

Le service de police de Seattle tweete vers 4 heures du matin samedi HE qu’il a procédé à 13 arrestations.

Portland

À Portland, un palais de justice fédéral du centre-ville semblait être la principale zone de rassemblement pour une autre confrontation avec les autorités.

Une nuit plus tôt à peine, la police avait procédé à 13 arrestations et «mis en bouillie» une centaine de manifestants avant de leur permettre de partir un par un, selon les rapports.

Les manifestations de la semaine dernière à l’extérieur du palais de justice sont survenues peu de temps après que les autorités ont supprimé une barrière qui était en place à l’extérieur du bâtiment.

Samedi soir et dimanche matin, de nouveaux messages ont été vus peints à la bombe à l’extérieur du palais de justice, notamment «La police est des meurtriers».

Taylor, qui était noire, a été tuée le 13 mars 2020, lorsqu’un groupe d’agents du département de police du métro de Louisville est entré dans son appartement lors d’un raid sans coups.

Le petit ami de Taylor a tiré sur les policiers, pensant qu’ils étaient des cambrioleurs, a-t-il dit plus tard à la police, et les policiers ont riposté. Taylor a été abattu par des officiers dans le feu croisé.

Les agents ont par la suite déclaré avoir annoncé leur présence dans l’appartement. Aucune drogue n’a été trouvée à l’intérieur.

La famille de Taylor et ses partisans ont demandé la poursuite des policiers de la ville qui ont participé au raid qui a conduit à la mort de Taylor. Trois policiers ont été licenciés et un détective a été accusé d’avoir tiré sur des appartements adjacents pendant le raid, mais aucun n’a été inculpé en relation avec la mort de Taylor.

Les autorités du Kentucky soulignent que leur enquête se poursuit.