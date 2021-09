Les villes de niveau II et au-delà adoptent les paiements numériques bien plus rapidement que les métros et le niveau I : PhonePe

La société affirme avoir vu des transactions numériques à partir de plus de 19 098 codes PIN, couvrant plus de 99% du pays.

La petite ville indienne adopte les paiements numériques bien plus rapidement que les métros et les villes de niveau I, a déclaré PhonePe qui enregistre près de 80% de ses transactions totales (y compris les services financiers) à partir des villes de niveau II, -III, -IV et au-delà. La société affirme avoir vu des transactions numériques à partir de plus de 19 098 codes PIN, couvrant plus de 99% du pays.

« Nous sommes enthousiasmés par les perspectives dans plusieurs secteurs verticaux. Notre lancement SIP dans les fonds communs de placement évolue très rapidement. L’assurance, en particulier les produits d’assurance en sachet, sont vendus dans les niveaux II, III (villes) et au-delà à un rythme très, très rapide. Nous pensons que nous sommes déjà la société d’assurances à la croissance la plus rapide en Inde. Nous allons entrer dans plusieurs autres secteurs verticaux », a déclaré jeudi le fondateur et PDG Sameer Nigam.

Nigam s’exprimait lors du lancement de PhonePe Pulse, un site Web interactif contenant des données, des informations et des tendances sur les paiements numériques en Inde. Première initiative de l’industrie en son genre, le site Web révèle les habitudes de transaction numérique de plus de 300 millions d’Indiens au niveau du district. Les informations sur le site Web ont été tirées de deux sources clés – l’intégralité des données de transaction de PhonePe combinées à des entretiens avec les commerçants et les clients, a déclaré la société. Fait intéressant, la taille moyenne des investissements dans les fonds communs de placement à Patiala est de 30 000 roupies, soit 2,5 fois celle de Mumbai, selon les informations publiées sur la plate-forme. “La prochaine phase de croissance des paiements numériques est conduite par plus de 500 millions d’Indiens résidant à Bharat”, a déclaré PhonePe.

En juillet 2021, la société comptait 13,3 crores d’utilisateurs actifs par mois. La société détient une part de marché de 46% de l’UPI. Plus tôt cette semaine, PhonePe a annoncé avoir obtenu une licence de courtage d’assurances de l’Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances (Irdai) qui lui permettra de distribuer des produits d’assurance de toutes les compagnies d’assurance en Inde.

Même si une poignée de start-ups locales se préparent à être cotées en bourse, PhonePe n’est pas pressé. Nigam a déclaré que la société disposait d’un capital suffisant et qu’elle envisagerait une introduction en bourse (introduction en bourse) lorsque cela aurait du sens et qu’il y aurait suffisamment de raisons d’entrer en bourse. «Je pense que cette entreprise est dans un secteur… nous sommes déjà fortement réglementés et nous approfondissons les services financiers. Donc, je pense que c’est une fatalité que la bonne réponse pour PhonePe un jour est de devenir une société cotée en bourse », a déclaré Nigam.

Les revenus d’exploitation de la société sont passés à 371,76 crores de Rs au cours de l’année jusqu’au 31 mars 2020, contre 184,22 crores de Rs en FY19. Bien que les revenus se soient considérablement élargis, la société est restée dans le rouge. Les pertes nettes ont été réduites de seulement 7% en glissement annuel pour atteindre 1 771,48 crores de roupies au cours de l’exercice 20.

L’année dernière, Flipkart, contrôlée par Walmart, a entrepris une restructuration d’entreprise, faisant de PhonePe une entité distincte. Selon les analystes, cette décision donnera à la société de paiement numérique une place plus importante dans l’espace des services financiers.

