Les villes de niveau II seront de nouvelles plaques tournantes pour les espaces de travail flexibles

Les grandes entreprises ont représenté 50 % de la demande de sièges flexibles au cours des deux dernières années. La taille moyenne des baux s’est située dans une fourchette stable entre 52 000 et 56 000 pieds carrés au cours des quatre dernières années.

Les villes indiennes de niveau II devraient devenir de nouvelles plaques tournantes pour les espaces de travail flexibles dans les années à venir, car l’expansion est en cours. Selon le rapport JLL-Awfis intitulé « Flex your Workplace », 48 % des personnes interrogées ou des occupants qui sont déjà présents dans les villes de niveau II souhaitent étendre leur présence.

Environ 78 % de ces occupants devraient se développer au cours de la prochaine année, 84 % souhaitant utiliser des espaces flexibles. Les entreprises qui n’étaient pas présentes dans les villes de niveau II, 34 % avaient des employés travaillant dans des villes plus petites dans le scénario actuel. Alors que 47 % des personnes interrogées étaient présentes dans des villes de niveau II, un tiers d’entre elles étaient des moyennes et grandes entreprises employant au moins 3 000 employés.

De plus en plus, les entreprises technologiques nationales qui ciblent les intérieurs et les villes au-delà des métros pour des opportunités d’expansion commerciale cherchent à créer des bureaux régionaux. De tels plans de croissance auront besoin d’opérateurs flexibles car ils deviendront les catalyseurs pour fournir des espaces de travail de qualité avec des délais d’exécution rapides pour ces organisations.

Radha Dhir, PDG et directeur national de JLL en Inde, a déclaré : « Alors que 75 % du portefeuille flex, en moyenne, se trouve toujours dans les villes de niveau I, le modèle hybride favorise également la croissance des opérateurs flex dans les villes de niveau II. Poussé par la migration inversée, l’accent mis sur les talents dans toutes les régions et le coût de la vie, le marché de niveau II est parfaitement sur le point d’assister à une augmentation significative des lieux de travail hybrides.

Samantak Das, économiste en chef et responsable de la recherche et du REIS (Inde), JLL a déclaré : « L’empreinte spatiale flexible de l’Inde dans les sept principales villes a augmenté de 525 % au cours des cinq dernières années et s’élève désormais à 38 millions de pieds carrés, avec une flexibilité opérationnelle sièges dépassant 550 000. Même pendant Covid, alors que 5 millions de pieds carrés d’espace flexible ont été fermés, le segment s’est réinventé et la croissance est désormais alimentée par la demande des entreprises pour des espaces de travail gérés.

