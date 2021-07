Les villes d’État rouges dépassent de loin les villes d’État bleues dans la reprise économique après la pandémie .

Alors que le pays continue de remonter après plus d’un an de spirale économique descendante pendant la pandémie de COVID-19, les villes des États avec des gouverneurs dirigés par les républicains qui ont imposé moins de restrictions connaissent un retour plus rapide et plus robuste.

Une étude de WalletHub a classé les 180 premières villes du pays pour déterminer où se déroule la reprise économique.

La société d’analyse financière a utilisé quatre mesures clés pour déterminer où les travailleurs ont été le moins et le plus touchés par la pandémie de coronavirus. Ils ont examiné l’évolution du taux de chômage de chaque ville pour mai, qui est le dernier mois disponible, puis l’ont comparé à mai 2019, janvier 2020 et mai 2020.

Les différences entre les 10 premiers et les 10 derniers proviennent principalement de décisions politiques.

Les 10 premières villes se trouvent toutes dans des États dirigés par des gouverneurs républicains, où les restrictions de verrouillage pendant la pandémie étaient moins extrêmes et moins longues. Les 10 dernières villes se trouvent dans des États dirigés par des gouverneurs démocrates où les fermetures avaient tendance à être sévères et longues, à l’exception d’une.

Les 10 premières villes avec les meilleurs taux de chômage post-pandémie sont :

Manchester, New Hampshire — 1,6 %

Nashua, NH — 1,7 %

Burlington, Vermont — 1,3 %

South Burlington, Vermont — 1,2 %

Lincoln, Neb. — 2,2 %

Huntsville, Alabama — 2,4 %

Omaha, Neb. — 2,8 %

Salt Lake City, Utah — 2,7 %

Sioux Falls, Dakota du Sud — 2,7 %

Billings, Mont. — 3%

Alors que les deux villes du Vermont avaient des taux de chômage inférieurs en mai par rapport aux deux villes du New Hampshire, Manchester et Nashua ont obtenu de meilleurs résultats lorsque toutes les mesures ont été prises en compte.

En comparant mai 2019 à mai de cette année, par exemple, le taux de chômage de Manchester est inférieur de 41,5% et de près de 50% inférieur à celui de janvier 2020.

South Burlington, quant à lui, tout en ayant le taux de chômage le plus bas du pays en mai, a vu son taux chuter de près de 22% par rapport à mai 2019 et de 35% par rapport à janvier 2020.

Les 10 dernières villes avec les pires taux de chômage après la pandémie sont :

Hialeah, Floride — 8%

La Nouvelle-Orléans, Louisiane — 11%

Long Beach, Californie — 10,6 %

Glendale, Californie — 10,4 %

Newark, New Jersey — 11,6 %

New York, État de New York — 9,8 %

Los Angeles, Californie — 10,1%

San Bernardino, Californie — 9,6 %

Chicago, Illinois — 9,3 %

Nord de Las Vegas, Nevada — 9,9 %

Bien qu’il n’ait pas le taux de chômage le plus élevé en mai, Hialeah s’est classé dernier en raison des paramètres. Son taux de chômage en mai est près de 200 % plus élevé qu’en mai 2019 et 336 % plus élevé qu’en janvier 2020.

Quelque 26 États, également dirigés pour la plupart par des gouverneurs républicains, ont déclaré qu’ils se retireraient de l’allocation de chômage hebdomadaire de 300 $ du gouvernement fédéral avant la date limite du 6 septembre, affirmant que l’argent supplémentaire en plus de l’aide de l’État avait dissuadé les gens de trouver travail.