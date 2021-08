Les villes du nord-ouest du Royaume-Uni sont en tête de la croissance des prix de l’immobilier

Le nord-ouest est en tête de la croissance des prix des logements au niveau régional et municipal. Voici quelques-unes des villes les plus performantes de la région que les investisseurs locatifs pourraient envisager de cibler.

Le prix moyen des maisons au Royaume-Uni a atteint 230 700 £, selon l’indice des prix des maisons de Zoopla pour juin 2021. Il s’agit d’un nouveau sommet et de 30 % de plus que le précédent sommet du marché en 2007. Les prix des maisons sont entraînés par un décalage entre la demande croissante de acheteurs potentiels et le nombre de maisons à vendre.

Gráinne Gilmore, responsable de la recherche chez Zoopla, a déclaré : « La demande se modère par rapport aux niveaux record du début de l’année, mais reste considérablement en hausse par rapport aux niveaux habituels, signalant que les niveaux d’activité supérieurs à la moyenne se poursuivront dans les mois à venir. »

Le nord-ouest reste le premier hotspot immobilier

Au niveau régional en Angleterre, la croissance des prix des logements a été la plus élevée dans le nord-ouest. Le prix moyen des maisons pour la région a augmenté d’un impressionnant 7,3 % au cours de la dernière année.

La région a connu une année particulièrement chargée sur le marché immobilier, malgré l’incertitude liée à la pandémie de COVID-19. Dans les mois et les années à venir, la croissance des prix des logements devrait rester forte.

Rochdale

Grande ville du Grand Manchester, Rochdale enregistre une croissance annuelle des prix des logements de plus de 9 %. La ville est le leader des villes et des villes du Royaume-Uni et a même récemment été nommée l’un des points chauds de l’immobilier les plus prometteurs par le site Web immobilier Boomin.

Selon les données de Rightmove, Rochdale est également un haut lieu de location. Le loyer moyen demandé par mois est passé de 713 £ en juin 2020 à 947 £ en juin 2021. Il s’agit d’une énorme variation annuelle de 32,7%, qui est la plus forte augmentation de loyer en Grande-Bretagne.

Boulonner

Une autre grande ville du Grand Manchester, Bolton est située à seulement 10 miles de la ville Northern Powerhouse. Bolton est en train de devenir un hotspot pour les navetteurs et les jeunes professionnels, ainsi que pour les investisseurs immobiliers à la recherche d’opportunités loin des grandes villes.

Bolton a également vu les prix des maisons augmenter de plus de 9 % par an. De plus, il y a des rendements locatifs supérieurs à la moyenne d’environ 5% et plus. Au cours de la prochaine décennie, un programme de régénération d’un milliard de livres sterling transformera la ville. De ce fait, les perspectives ne devraient s’améliorer que dans les années à venir. Cela en fait un endroit clé pour les investisseurs immobiliers et les acheteurs de maison.

Liverpool

Dans l’indice Zoopla des grandes villes du Royaume-Uni, Liverpool est en tête de la croissance annuelle des prix des logements avec une augmentation de 8,9%. Le prix moyen des maisons dans la ville reste faible avec 133 500 £, soit près de 100 000 £ de moins que la moyenne britannique.

En plus de cela, Liverpool enregistre souvent les rendements locatifs les plus élevés du Royaume-Uni, ce qui en fait l’un des meilleurs emplacements à cibler pour les investisseurs locatifs. Certains codes postaux de la ville enregistrent même des rendements moyens supérieurs à 10 %.

Manchester

Manchester arrive en troisième position parmi les 20 plus grandes villes du Royaume-Uni suivies par Zoopla. La ville de Northern Powerhouse a enregistré une augmentation de 7,4 % des prix annuels des logements au cours de la dernière année. Suite à cette croissance, le prix moyen de l’immobilier se situe désormais à 188 900 £.

Dans l’ensemble, le Grand Manchester est devenu un haut lieu de l’immobilier. Cette zone offre des opportunités d’investissement immobilier intéressantes pour les investisseurs cherchant à acheter dans une grande ville ou dans des villes périphériques.

BuyAssociation a une gamme d’opportunités d’investissement dans le nord-ouest de l’Angleterre. Devenez membre gratuitement pour accéder en premier à nos meilleures offres.