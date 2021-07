Les villes espagnoles les moins chères et les plus chères pour passer une semaine en vacances cet été | Vie

Vous n’êtes pas encore parti en vacances ? Alors vous devriez jeter un œil à ce classement des villes touristiques les plus chères et les moins chères.

Nous sommes fin juillet, et traditionnellement en Espagne la plupart des gens prennent quelques jours de vacances en août. Si vous n’avez pas encore choisi votre destination, ces listes peuvent vous faire économiser beaucoup d’argent.

Le comparateur Rastreator, dans une nouvelle qui nous parvient via Auto Bild, a comparé prix des 10 villes touristiques les plus visitées en Espagne.

Pour faire les calculs, il a choisi ces références : Séjour de sept jours et six nuits dans un hôtel 3 étoiles du centre-ville. Prix ​​moyen d’une voiture de location avec prise en charge à l’aéroport, à la gare et en ville pendant les sept jours de séjour. Prix ​​moyen de 1 litre de carburant. Un dîner pour deux dans un restaurant du centre-ville. Et une pinte de bière et un café dans un bar du centre-ville.

Ce qui est le plus surprenant, comme nous allons le voir, ce sont les les énormes différences de prix. Dans certains cas, la première place est doublée ou triplée jusqu’au dixième.

hébergement

Le coût moyen de un séjour de sept jours et six nuits dans un hôtel trois étoiles en Espagne c’est 505 euros.

Malaga, Palma de Mayorca et Cadix sont les plus chères, dépassant 600 euros. A Cadix, un hôtel de ce type coûte en moyenne 120 euros par nuit.

A l’extrême opposé, Las Palmas, Séville et Madrid sont les villes les moins chères où séjourner. La semaine coûte à peine 400 euros.

Tu peux le voir ici:

Restauration et loisirs

S’il s’agit de sortir dîner ou d’aller dans des bars et des bars de plage, alors les choses changent.

Cadix, le plus cher en hébergement, devient la ville la moins chère pour sortir manger ou boire. Manger dans un quartier central avec un compagnon coûte 24 euros en moyenne.

Avoir une bière (2,17 euros) et un café (1,62 euros) dans le centre sera également moins cher que dans les autres destinations analysées

La ville la plus chère pour le dîner est Barcelone, avec une moyenne de 33 euros. Pour prendre un verre, Palma de Majorque. Là-bas un café coûte 3,57 euros en moyenne…

Location de voiture

Si ce que tu veux c’est louer une voiture, sur les îles c’est moins cher que sur la péninsule.

Tenerife (167 euros), Gran Canaria (241 euros) et Alicante (312 euros) sont les destinations avec la location de voiture la moins chère, tandis que Madrid (588 euros), Cadix (544 euros) et Valence (504 euros) les plus chères.

Entre Ténérife et Madrid il y a une différence de plus de 400 euros…

Nous avons choisi notre destination touristique pour les paysages ou le plaisir, mais les prix valent aussi la peine d’être pris en compte… Vous économiserez beaucoup d’argent.