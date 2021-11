Les villes et l’agenda climatique de l’Inde

La planification des risques climatiques devrait se concentrer sur les forêts et les plantations urbaines à grande échelle.

Par KK Pandey

La CoP26 a lancé une stratégie en cinq points pour parvenir à des villes zéro carbone (ZCC). Cela implique (i) des véhicules zéro ou à faible émission de carbone, (ii) l’énergie verte, (iii) la gestion des déchets (iv) des codes climat-intelligents pour les bâtiments et (v) la planification des risques climatiques. Il a été suggéré que les villes devraient atteindre des objectifs intermédiaires d’ici 2030, avant que la vision mondiale des villes à zéro émission ne soit atteinte en 2050. Le Royaume-Uni a déjà alloué une somme de Rs 275 crore, en plus des engagements de l’Allemagne et d’un engagement de l’ONU à travailler plus loin avec diverses parties prenantes. Les points d’action à l’ordre du jour provisoire incluent principalement l’énergie renouvelable, le boisement urbain et la valorisation énergétique des déchets. Il existe un immense potentiel pour l’énergie solaire, 17,6 % des terres urbaines ont un potentiel de boisement pour réduire l’intensité carbone de près de 25 %, et la gestion des déchets peut générer du gaz et de l’énergie et remédier à la pollution de l’air. De même, les véhicules zéro/à faible émission de carbone peuvent réduire la pollution qui coûte 7 millions de vies par an. La Chine a un programme National Garden City et les États-Unis ont Green City Development basé sur les mesures de la couverture verte par habitant, du taux de couverture verte et de la canopée verte. En outre, les jardins verticaux et les jardins/l’agriculture sur les toits sont également encouragés.

Un tel programme est également important pour l’Inde urbaine, étant donné que le pays est en train de passer d’une société semi-urbaine à une société à majorité urbaine. L’agenda intérimaire (de 2030) sur la ZCC — d’ici là, environ 40 % de l’Inde serait urbaine avec de nombreux États à majorité urbaine — est également essentiel pour une croissance durable. Il contribuera à la réalisation de l’engagement de l’Inde dans la CoP26 sur la satisfaction de 50 % des besoins énergétiques grâce à l’énergie propre et la production de 500 gigawatts d’électricité non fossile (50 % à partir d’énergies renouvelables) et une réduction de 45 % de l’intensité des émissions du PIB d’ici 2030. Maharashtra, l’un des États les plus urbanisés d’Inde, s’est déjà engagé dans une course à zéro pour 30 villes. Le Bihar prend également des mesures initiales. Pourtant, l’Inde a besoin d’une action tripartite (le Centre, les États et les collectivités locales urbaines, ou ULB) sur un plan intérimaire en cinq points.

Premièrement, pour avoir des véhicules zéro/bas carbone, nous devons fonder la politique de transport urbain des États sur des transports urbains respectueux de l’environnement mais rentables. Un réseau de bornes de recharge et de pompes GNC doit être mis en place en mode mission.

Deuxièmement, la production d’énergie verte par les ULB a un vaste champ d’application. Il faut mettre davantage l’accent sur l’augmentation de l’incidence à faible échelle de l’utilisation des espaces ouverts et des immeubles de bureaux pour la production d’énergie solaire. Bhopal donne un merveilleux exemple ; la ville utilise des panneaux solaires au bord du lac et envisage maintenant d’émettre des obligations vertes pour établir des parcs solaires en augmentant Rs 100 crore via cette route. Un autre exemple est la transition du transport urbain par bus du secteur public à Delhi vers le GNC. Désormais, la NDMC utilise des espaces ouverts au sein de sa juridiction pour la production d’énergie solaire. Il est nécessaire d’avoir des programmes à l’échelle de l’État sur des lignes similaires à travers le pays. Les autres villes éligibles devraient penser à lever des obligations vertes.

Troisièmement, les programmes d’élimination efficace des déchets génèrent également de l’énergie verte et une réduction des émissions de carbone. L’élimination décentralisée des déchets telle que les usines de transformation des déchets en gaz/la biométhanisation au niveau zonal à Bengaluru, Ahmedabad et Pune, le compostage local (voies/appartements/générateurs en vrac) à Bengaluru et dans d’autres villes, etc., nécessitent une réplication plus large. De nombreuses villes comme Indore, Ahmedabad, Jabalpur et Delhi ont actuellement des programmes de valorisation énergétique des déchets, y compris des usines d’incinération pour les déchets mélangés. De tels programmes doivent être mis en œuvre avec le plus grand soin pour contrôler les émissions de carbone et d’autres gaz nocifs. Swachh Bharat Mission 2.0 met l’accent sur l’élimination des déchets urbains respectueuse de l’environnement et renforcera les efforts de l’ULB. Cela facilitera également un minimum de déchets et stimulera une économie circulaire.

Quatrièmement, le code climat intelligent pour les bâtiments doit être abordé en revisitant le code énergétique du bâtiment et la formulation des plans de développement urbain et. Directives de mise en œuvre (UDPFI). Tous les bâtiments sur les parcelles éligibles doivent respecter les normes du Code énergétique du bâtiment. Les missions technologiques du PMAY et des initiatives similaires doivent être élargies. Les plans directeurs (PM) devraient inclure le développement de zones sans carbone conformément au développement Green Blue proposé.

Cinquièmement, la planification des risques climatiques devrait se concentrer sur les forêts et les plantations urbaines à grande échelle. Cela nécessite un recensement des arbres, conformément à l’expérience nationale et mondiale. La Corée du Sud a créé un corridor riverain à usage mixte de 6 km de long, la Colombie (Medellin) a créé 36 corridors verts le long des routes et des voies navigables, et les États-Unis investissent maintenant 100 millions de dollars chaque année dans le boisement urbain à travers des arbres d’alignement. Ces efforts montrent un impact sur la température de la zone locale, ainsi qu’une réduction de l’effet d’« îlot de chaleur ». Le ministère indien de l’Environnement de l’Union a déjà lancé un programme ville-forêts pour 400 villes. Le plan devrait également intégrer une budgétisation carbone au niveau de la ville soutenue par diverses missions et allocations de la XVe Commission des finances de l’État, en dehors du financement de la RSE. Un cadre d’évaluation des villes intelligentes face au climat pour les services urbains et le défi « des rues pour les gens » (réimaginer les rues comme des espaces productifs et respectueux de l’environnement), envisagés dans le cadre de la mission Smart City, doivent être élargis pour inclure des normes sur ces cinq domaines d’action. Dans le même temps, le Centre et les États devraient revoir leurs missions et leurs programmes pour remplir les CDN indiennes en matière d’action climatique.

Professeur, Institut indien d’administration publique

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.