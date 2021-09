Les villes frontalières sous pression bien avant que les Haïtiens ne descendent sur Del Rio .

Alors que près de 15 000 personnes, principalement des Haïtiens, se rassemblent illégalement sous le pont international Del Rio-Ciudad Acuna, à Del Rio, au Texas, les responsables locaux affirment que cela n’a fait que mettre en lumière un problème avec lequel ils se débattent depuis février.

Mardi, le gouverneur Greg Abbott est venu à Del Rio pour parler de l’approche de l’État pour sécuriser la frontière. Vêtu d’une chemise kaki arborant les insignes du ministère de la Sécurité publique du Texas, Abbott était flanqué des forces de l’ordre locales, des soldats de l’État, des gardes nationaux du Texas et du maire de Del Rio Bruno Lozano.

Le déploiement des forces de l’ordre du Texas dans la région était une démonstration de force destinée aux personnes venant illégalement au Texas, a déclaré Abbott.

« Nous arrêtons et emprisonnons quiconque traverse la frontière illégalement et empiète sur une propriété privée ou sur des terres publiques », a-t-il averti. «Et ce n’est donc pas la politique de capture et de libération de Biden. C’est la politique d’arrestation et d’incarcération qui envoie un message à ces gens et à tous ceux qui envisagent de venir ici que vous pourriez vous retrouver avec des menottes aux mains et être mis en prison au lieu d’être relâché dans la population en général.

L’annonce d’Abbott est intervenue après avoir signé la semaine dernière un projet de loi adopté par la législature de l’État allouant 1,8 milliard de dollars supplémentaires à la sécurité des frontières dans l’État, dans le but d’aider les comtés aux prises avec des budgets et des ressources tendus depuis février sous une vague d’immigrants illégaux attirés par le Biden l’assouplissement par l’administration des contrôles de sécurité à la frontière sud.

Dans la petite ville frontalière de Del Rio, tous les hôtels sont pleins et des centaines de soldats de l’État séjournent désormais au Del Rio Civic Center. Dans la ville voisine de Brackettville, où la cavalerie de l’armée américaine remplissait autrefois les casernes, les soldats de l’État ont pris toutes les chambres disponibles dans l’historique Fort Clark Springs. Les SUV des soldats de l’État bordent maintenant les rues et la place où les chevaux se sont autrefois formés il y a plus de 100 ans, représentant une nouvelle cavalerie qui est arrivée en ville.

La FEMA, des agents militaires ou fédéraux américains faisant face à une crise humanitaire qui s’est développée sous les ponts, est notoirement absente dans la région. N’ayant aucun accès à la baignade autre que la rivière, un accès limité aux toilettes, de l’eau en bouteille et trois repas par jour livrés par des restaurants locaux, ceux qui se trouvent sous le pont dorment par terre dans des tentes de fortune construites à partir de canne, de bâtons et de feuilles. Des rapports de viols de femmes se produisent quotidiennement. L’ambulance locale effectue un trajet régulier entre la zone et le centre médical local, amenant des personnes sur des civières et des femmes enceintes qui accouchent.

L’immigration illégale a mis à rude épreuve la petite ville frontalière d’environ 30 000 habitants depuis février, lorsque l’approche de laissez-faire de l’administration Biden en matière de sécurité frontalière a commencé. Mais la récente flambée de la ville a incité le maire démocrate à publier vendredi une déclaration de catastrophe et un état d’urgence demandant l’aide de l’État et du gouvernement fédéral.

Alors que le vice-président Kamala Harris, qui était chargé de superviser la crise frontalière et qui n’est pas encore venu à Del Rio, a assisté samedi à un match de football de l’Université Howard, le maire de Del Rio Bruno Lozano a tweeté : « Le vice-président est en mesure de visiter les événements amusants. à travers le pays, tandis que les communautés américaines continuent de lutter contre l’échec de la réforme de l’immigration. Où est la visite à Del Rio, TX ? »

Un jour plus tard, Lozano a reçu un briefing du Department of Homeland Security. « J’ai eu l’occasion d’informer le secrétaire Mayorkas ce matin de la situation désastreuse à la frontière », a-t-il déclaré. « Je suis reconnaissant de recevoir un plan d’action immédiat. Travailler aux côtés du chef de la patrouille frontalière américaine Raul Ortiz a joué un rôle déterminant dans la réduction de la population migrante. »

Pendant ce temps, la ville voisine beaucoup plus petite de Brackettville est inondée de crimes depuis février.

“La” crise récente “au pont international de Del Rio n’a rien de nouveau”, a déclaré le procureur du comté de Kinney, Brent Smith, à Just The News. « Les milliers d’Haïtiens qui sont entrés illégalement aux États-Unis près de la ville de Del Rio sont, en réalité, un événement quotidien dans les ranchs le long de la frontière. Les médias ont envahi ce groupe d’étrangers illégaux uniquement parce que leur présence et leur congrégation sont visibles aux yeux du public et exposées au monde, mais les faits sur le terrain racontent une histoire différente.

Smith a été le premier à publier une déclaration de catastrophe le 21 avril demandant l’aide de l’État, après quoi des dizaines d’autres comtés ont emboîté le pas. Leurs ressources étaient tendues et les budgets ont été exploités en quelques mois. La législature du Texas a finalement apporté une aide financière en allouant des fonds supplémentaires pour aider les bureaux des shérifs cinq mois plus tard, mais la frontière n’a pas été rendue sensiblement plus sûre. La criminalité, les introductions par effraction, les vols, les poursuites en voiture à grande vitesse, le trafic d’êtres humains et de drogue n’ont fait qu’empirer. Même si tous les coupables étaient arrêtés, il n’y a pas assez de prisons ou d’installations pour les détenir.

Chaque jour, des milliers de personnes traversent le comté de Kinney, un comté de 16 miles de long le long de la frontière à 30 miles à l’est de Del Rio. Les résidents capturent les personnes qui se promènent dans leur propriété avec des caméras et des drones à portée de main, et appellent les forces de l’ordre qui sont souvent incapables d’arriver à temps pour appréhender ceux qui commettent des crimes et des intrusions. Les migrants qui traversent les propriétés des gens entrent par effraction dans leurs maisons, volent leur nourriture, leurs armes, leurs vêtements ou leurs voitures et camions. Ils coupent leurs clôtures, louent leur bétail et endommagent leurs abreuvoirs et leurs infrastructures hydrauliques essentielles, mettant en danger la vie des résidents et de leurs animaux dont ils dépendent pour leur subsistance.

Jusqu’à présent, 700 personnes ont été arrêtées et emprisonnées par les forces de l’ordre dans le seul comté de Kinney, ce qui, selon Smith, ne fait qu’effleurer la surface du nombre total qui est descendu dans le comté. Le shérif Brad Coe estime que ses adjoints arrêtent moins de 5% de ceux qui traversent le comté.

“Ce faible pourcentage d’appréhensions est le résultat direct du fait de ne pas avoir de bottes au sol près de la rivière”, a déclaré Smith.

Pour mettre le nombre de personnes appréhendées en perspective, le comté de Kinney ne poursuit pas plus de 100 cas par année moyenne. Smith travaille maintenant sur 700 poursuites.

Au lundi 20 septembre, la seule aide dont Smith disposait pour poursuivre le nombre astronomique de cas était une secrétaire. Il a été en contact avec des représentants de l’État, qui l’ont informé qu’ils tentaient d’obtenir des fonds pour fournir des ressources supplémentaires, dit-il. Cependant, le travail que lui et d’autres font, a-t-il dit, “c’est comme essayer de construire un barrage avec les vannes déjà ouvertes”.

Le DPS et les forces de l’ordre du comté « n’ont tout simplement pas la main-d’œuvre et les ressources pour les opérations au sol en dehors de l’autoroute », a déclaré Smith, c’est pourquoi les Texans à la frontière demandent à Abbott depuis avril de déployer la garde nationale du Texas pour patrouiller et appréhender les migrants. , ce qu’il n’a pas encore fait.

Interrogé sur le déploiement de troupes de garde sur le terrain, le bureau d’Abbott a répondu qu’il avait été chargé de surveiller pour aider les efforts de la patrouille frontalière.