Les villes historiques régionales du Royaume-Uni rapportent aux propriétaires les meilleurs rendements locatifs

Certaines des villes les plus historiques du Royaume-Uni, en particulier celles d’Écosse, du nord de l’Angleterre et des Midlands, abritent les rendements locatifs les plus élevés pour les propriétaires.

Property Inspect a calculé le nombre de bâtiments classés Grade I et II dans chaque ville britannique et l’a comparé au rendement locatif moyen dans cette région. La société d’inspection de maison et de logiciels immobiliers a découvert un lien entre l’histoire et la culture et la rentabilité pour les propriétaires.

Sur les 20 villes britanniques avec les bâtiments les plus historiques, neuf figuraient dans le top 10 des rendements locatifs les plus élevés. Cela suggère que l’opportunité et le coût de location sont appréciés avec la qualité culturelle d’une ville.

Warrick Swift, directeur commercial de Property Inspect, commente : « Le marché locatif devient de plus en plus difficile pour les propriétaires de toutes tailles grâce à la hausse des prix des logements, mais il est toujours intéressant d’examiner ce qui influence le marché immobilier.

« Que ce soit consciemment ou inconsciemment, les locataires sont attirés par les lieux culturels et les propriétaires trouvent de meilleurs rendements dans ces domaines. »

Les villes régionales ouvrent la voie

Au Royaume-Uni, le rendement locatif moyen est de 4,12 %. Cette étude montre que 11 des 20 premières villes ont un rendement locatif supérieur à la moyenne nationale. Et parmi le top 10, la liste regorge de villes d’Écosse, du nord et des Midlands.

Glasgow prend la première place avec le rendement locatif moyen le plus élevé de 7,52%. La ville abrite également le troisième édifice le plus classé avec près de 4 700. La ville de Northern Powerhouse, Manchester, a le deuxième meilleur rendement locatif pour les propriétaires avec 5,19% et compte 890 immeubles classés.

Birmingham, première ville des Midlands, suit de près avec un rendement moyen de 4,92 % et plus de 1 500 immeubles classés. Sheffield et Leeds complètent le top cinq avec des rendements de 4,90 % et 4,87 % respectivement.

“Le rendement locatif moyen a légèrement baissé au cours de la dernière année, de sorte que de tels résultats donnent aux propriétaires une indication de facteurs autres que le prix de l’immobilier qui pourraient attirer des locataires potentiels et entraîner des rendements plus fiables sur une plus longue période”, commente Warrick Swift.

Alors que Londres compte le plus d’immeubles classés avec plus de 19 300, la capitale n’a qu’un rendement locatif moyen de 3,54%. Cela montre en outre que les villes historiques régionales ouvrent la voie.

Miser sur les rendements locatifs

Étant donné que l’une des méthodes d’investissement les plus populaires consiste à acheter un logement locatif où les propriétaires gagnent des revenus grâce aux rendements locatifs au fil du temps, se concentrer sur les rendements et investir à long terme est généralement une stratégie plus efficace que de se concentrer uniquement sur les gains en capital.

Les rendements locatifs varient considérablement en fonction d’un certain nombre de facteurs, et l’emplacement est la clé. Avec les changements fiscaux et législatifs, de plus en plus de propriétaires se concentrent sur l’obtention de rendements locatifs élevés. Les données sur les rendements moyens peuvent donner aux propriétaires une idée de ce à quoi ils peuvent s’attendre.

Les propriétaires qui choisissent des emplacements avec une demande locative élevée et des projections de croissance des prix des logements seront probablement les plus récompensés. Et les zones avec de fortes options de transport et des offres culturelles peuvent être particulièrement attrayantes pour les locataires modernes. De nombreuses villes et villages du nord et des Midlands offrent des prix d’entrée plus bas associés à de solides projections de rendement locatif et de prix des logements.

Choisir le bon emplacement est la première étape pour maximiser vos chances d’obtenir de bons rendements locatifs. Parcourez notre guides de zone pour en savoir plus sur certains des principaux domaines d’investissement au Royaume-Uni.