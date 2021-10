Les villes les plus vertes du monde : de Singapour à l’énergie solaire à Copenhague

Rencontrez les villes durables qui font un pas dans la bonne direction (Photo : Metro.co.uk/.)

Les villes sont souvent considérées comme des fardeaux majeurs sur les ressources de la planète, responsables de la production de milliers de tonnes de déchets, d’une forte pollution et d’une grande consommation d’énergies fossiles.

Mais cela ne doit pas être de cette façon.

Les conseils du monde entier prouvent que les villes respectueuses de l’environnement peuvent exister et existent, plusieurs d’entre elles étant prêtes à se rapprocher de la neutralité carbone au cours des prochaines décennies.

De l’utilisation intelligente de l’hydroélectricité par Genève aux systèmes de partage des transports de Vilnius, voici quelques-unes des villes les plus vertes du monde.

Singapour

Singapour se met au vert (Photo : Alamy Banque D’Images, Photo Stock

Singapour a une approche géniale des espaces verts. Prenez son Skyrise Greenery Incentive Scheme 2.0 : le gouvernement de Singapour financera 50% des coûts d’installation de la verdure sur les toits et de la verdure verticale.

Depuis son introduction en 2009, de nombreux bâtiments de Singapour ont été modernisés avec des toits verts, des jardins comestibles, des jardins récréatifs sur les toits et des murs verts. Pendant ce temps, dans la zone de Marina Bay, tous les développements sont conformes à une politique de remplacement de la verdure.

Il y a une abondance d’espaces verts, y compris un morceau de forêt tropicale vierge, au centre de Singapour – et les rivières et les étangs qui se faufilent entre ses gratte-ciel servent également de mécanismes de contrôle des inondations.

Et puis il y a le Singapore Green Plan 2030. Au cours des dix prochaines années, un million d’arbres seront plantés, le déploiement de l’énergie solaire sera quadruplé, les déchets des décharges seront réduits de 30 % et 20 % des écoles seront neutres en carbone.

Genève, Suisse

Genève exploite son lac pour l’hydroélectricité (Photo: .)

Ville de haute technologie avec des références de durabilité très impressionnantes, Genève utilise sa position au bord du lac à son avantage.

Depuis plus de dix ans, l’eau du lac a été utilisée pour refroidir et réchauffer nombre des plus grands bâtiments de la ville, et 75 % de l’électricité de la ville est produite par des centrales hydroélectriques dans la grande région du Valais (800 centrales solaires fournissent une grande partie de le reste).

La ville est en bonne voie pour atteindre son objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 60 % d’ici 2030 et d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Son approche de la durabilité s’étend également à ses offres touristiques : lorsque les visiteurs de Genève s’enregistrent à leur hôtel, ils obtiennent un titre de transport gratuit qui leur permet d’utiliser les tramways, les bus et les bateaux électriques du lac Léman.

Brisbane, Australie

Le conseil éco-responsable de Brisbane rend la ville verte (Photo: Tourism and Events Queensland)

Le conseil municipal de Brisbane est un excellent point de départ lorsqu’il s’agit d’évaluer les références écologiques urbaines.

Il y a plus d’économies d’énergie grâce aux éclairages urbains à LED de haute technologie récemment installés et la ville regorge d’entreprises soucieuses du développement durable, y compris Biome Paddington pour la mode lente.

Il y a un nombre impressionnant de 2 100 parcs et, lors de son ouverture en 2023, le quartier des loisirs et de la vente au détail de Queen’s Wharf compte 12 terrains de football d’espaces verts.

De plus, d’ici 2031, la couverture de l’habitat naturel recouvrira 40 % de la ville, tandis que la ville disposera bientôt du premier bus électrique 100 % alimenté de manière durable d’Australie.

Vilnius, Lituanie

Vilnius a adopté une approche festive pour protéger ses forêts (Photo : ./500px)

C’est l’ingéniosité de l’approche de Vilnius en matière de développement durable que nous aimons le plus, qu’il s’agisse de ses services de mobilité partagée (comme le programme de partage de véhicules électriques Spark et le programme de partage de scooters Bolt), qui ont aidé la ville à réduire ses émissions de CO2 annuelles. de 35 000 tonnes ou son système de consignation.

Le fonctionnement est le suivant : une taxe de 0,10 € s’ajoute au prix des bouteilles en verre et en plastique, qui est ensuite remboursée lors de leur restitution en points de collecte.

En 2020, 92 % des bouteilles en plastique et 85 % des bouteilles en verre ont été retournées pour recyclage.

Notre exemple préféré de l’approche de la ville en matière de développement durable ? À Noël dernier, il a été demandé aux habitants de continuer à prendre soin de leurs arbres de Noël, qui ont été replantés dans le parc régional de Verkiai en mars, créant ainsi la forêt de Noël de Vilnius.

Copenhague, Danemark

Une piste de ski au sommet d’une centrale électrique verte ? Uniquement à Copenhague (Photo : Gonzales Photo – Astrid Maria Rasmussen).

Copenhague prévoit de devenir la première capitale mondiale neutre en carbone d’ici 2025 et le Danemark espère devenir le premier pays entièrement indépendant des combustibles fossiles d’ici 2050 – et nous ne doutons pas qu’il atteindra ces objectifs.

Des exemples de son approche en matière de développement durable incluent les distributeurs automatiques de recyclage de la ville, qui remboursent une caution lorsque des articles tels que des canettes sont insérés, et son engagement à réduire les embouteillages et les émissions en investissant plus de 100 millions de livres sterling dans les autoroutes cyclables depuis 2005 (environ 45 % des habitants de Copenhague vélo pour aller au travail).

70% des hôtels de la ville détiennent un certain type d’éco-certificat, et l’accent est mis sur l’utilisation des bâtiments existants plutôt que sur la construction de nouveaux.

Notre exemple préféré ? CopenHill, une piste de ski au sommet d’une centrale électrique à énergie verte. Soudain, les Alpes françaises semblent un peu simples.

Vienne, Autriche

Vienne est connue pour ses fermes urbaines (Photo : .)

Une grande partie des références de durabilité de Vienne sont liées à l’eau – ses citoyens ont étanche leur soif avec de l’eau de source directement des montagnes autrichiennes depuis 1873, et le système de traitement de l’eau de la ville a récemment fait l’objet d’une refonte qui l’a transformé en une centrale écologique capable de réduire le carbone. de 40 000 tonnes par an.

Vienne prévoit de doubler sa production d’énergie renouvelable et de diviser par deux les émissions de CO2 du secteur des transports d’ici 2030 et c’est aussi une ville avec une abondance d’espaces verts – 50% est recouvert de verdure et ses trois fermes urbaines ont créé 860 hectares d’espace de culture biologique .

Göteborg, Suède

Le parc à thème de Göteborg est géré par l’énergie éolienne (Photo: Alamy

Göteborg est une autre ville avec une approche innovante de la durabilité, qu’il s’agisse du programme de déjeuners sauvés, qui implique la redistribution des excédents de nourriture des restaurants et des hôtels à des organisations à but non lucratif telles que Rescue Mission, ou l’utilisation de biocarburant à base de colza. pour alimenter les navettes de l’aéroport.

95 % des hôtels sont éco-certifiés et le plus grand lieu de conférence de Göteborg, le Centre suédois d’exposition et de congrès, est alimenté à 100 % par l’énergie éolienne.

Notre endroit préféré dans cette charmante ville suédoise ? Le parc à thème Liseberg, entièrement éolien et possédant même son propre moulin à vent.

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();