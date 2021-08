Les villes où vous payez moins de taxe de circulation | Moteur

Les paradis fiscaux dits automobiles sont ceux qui facturent le moins la taxe de circulation, il y a ceux dans lesquels il y a jusqu’à 36 véhicules pour chaque habitant.

Il y a une taxe que chaque propriétaire de véhicule doit payer année après année. Il s’agit de la taxe de circulation, également appelée numéro. Ce taux est de nature municipale, ce qui signifie que chaque ville décide de la valeur à lui accorder. Cela provoque de grandes différences au point que les soi-disant paradis fiscaux pour les voitures où la taxe de circulation est beaucoup moins chère.

Automovilistas Europeos Asociados (AEA) a préparé un rapport fiscal municipal dans lequel il estime que 36 403 276 propriétaires de véhicules (d’un cyclomoteur à un camion de gros tonnage) devront faire face au paiement de la taxe Taxe municipale sur les véhicules à traction mécanique qui apportera cette année aux caisses municipales une collecte d’environ 4 000 millions d’euros.

Selon l’analyse de l’AEA, sur les 52 capitales provinciales d’Espagne, seules trois ont baissé le prix du numéro (Córdoba, Teruel et Tolède) ; les autres maintiennent les chiffres de l’année dernière.

Les 10 paradis fiscaux de l’automobile

Payer la taxe de circulation dans les localités avec le prix le plus bas est jusqu’à 365% moins cher que de le faire dans celles qui imposent le taux le plus élevé. Cela donne lieu à l’apparition de ce qu’on appelle paradis fiscaux automobiles où le prix de la taxe incite de nombreux conducteurs et de nombreuses entreprises qui s’enregistrent ou établissent leur siège dans la localité à payer moins cher leurs voitures.

“Sept petites municipalités enregistrent environ 40 % du nombre total de voitures de société dans toute l’Espagne en raison de leur traitement fiscal privilégié”, indique le rapport de l’AEA. Et c’est que, selon son analyse, un automobiliste de Saint-Sébastien paie 46% de plus pour la taxe municipale de sa voiture qu’un à Madrid, ou 150% de plus qu’un domicilié à Tenerife. Mais si vous le comparez à un automobiliste immatriculé dans l’un des « 25 paradis fiscaux » qui existent en Espagne, les écarts peuvent atteindre jusqu’à 900 %. Cela signifie qu’il existe des villes où, en théorie, chaque habitant dispose de près de 37 véhicules !

Ensuite, les 10 paradis fiscaux automobiles en Espagne :

Province Commune Voitures particulières immatriculées Population Véhicules par habitant Madrid Rozas de Puerto Real 20 510 555 36,95 Barcelone Aguilar de Segarra 7 679 282 27,23 Sarratella Castellón 2 361 95 24,85 Colmenar de Arroyo Madrid 40 101 1 785 22,47 Rajadell Barcelone 11 430 534 21,40 Patones Madrid 8 906 539 16, 65 10,28 Venturada Madrid 22 281 2 241 9,94 Castielfabib Valence 2 688 308 8,73 Puebla de San Miguel Valence 470 61 7,70

Les communes avec le « numéro » le plus cher d’Espagne

Le la taxe de circulation est payée en fonction de la puissance fiscale du véhicule, dans le cas des voitures particulières ; en fonction de la cylindrée, dans le cas des motos, et du poids et du nombre de sièges, dans le cas des camions et des bus, respectivement, conformément à un tarif minimum établi pour l’ensemble du territoire national, à l’exception des territoires historiques événements du Pays Basque et de Navarre.

Au-delà de ce minimum, la loi permet aux municipalités d’approuver des augmentations, pouvant facturer jusqu’au double du taux minimum. Elle permet également d’appliquer des remises allant jusqu’à 75 % selon le carburant (comme pour les voitures électriques) et les caractéristiques des moteurs, et même d’exonérer du paiement de la taxe dans le cas des véhicules historiques et ceux de plus de 25 ans.

Un véhicule de type moyen, avec 11,99 chevaux fiscaux, comme ceux du véhicule le plus vendu l’année dernière, paie 34,08 euros à la mairie de Santa Cruz de Tenerife ; à Madrid 59 euros, à Barcelone 68,16 euros et à Saint-Sébastien 86,64 euros. Autrement dit, 150 % plus cher à Saint-Sébastien qu’à Ténérife.

Parmi les communes espagnoles les plus chères, outre Saint-Sébastien, AEA cite dans son rapport celles de Vitoria, Bilbao, Castellón, Tarragone, Barcelone, Palma, Ciudad Real, Valladolid, Huelva et Grenade.

Cet article a été publié dans Autobild par Noelia López.